S-au format cozi la staţia de taxare de la Feteşti şi la benzinăriile de pe A2. Şoferii sunt sfătuiţi să nu stea la cozi şi să plătească până a doua zi la ora 23.59

”Şoferii sunt sfătuiţi să nu stea la cozile formate la benzinării şi LA staţia de taxare de la Feteşti. Ei pot plăti la benzinării sau prin SMS a doua zi, până în ora 23.59”, au afirmat reprezentanţii CNAIR, potrivit News.ro.



A2 este principalul drum care face legătura între Bucureşti şi staţiunile de pe litoral. În timpul verii, devine unul dintre cele mai aglomerate şosele din România. Autostrada a fost aglomerată şi sâmbătă, iar CNAIR a reamintit şoferilor că pot plăti taxa de pod de la Feteşti şi prin SMS şi după ce au trecut de staţie.



”În cazul în care nu aţi achitat PEAJ la momentul efectuării trecerii, puteţi face acest lucru până a doua zi la ora 23.59, prin intermediul portalului www.erovinieta.ro, prin SMS şi la toate punctele acceptate din ţară (Mol Retail Comerţ, SC Mol România Petroleum Products SRL, SC Rompetrol Downstream SRL, Socar Petroleum SA, SC OMV Petrom Marketing SRL, SC Lukoil Romania SRL, UNTRR)”, se arată în comunicat publicat sâmbătă.

Fotografiile Alinei Gorghiu

Printre bucureştenii care au decis să se întoarcă acasă în această după-amiază s-a regăsit şi liberala Alina Gorghiu. "Cine zicea că nu avem nevoie de autostrăzi?! Mari caractere 😡😡😡. Cred că mai bine plecam mâine dimineaţa de la mare...Noroc ca am plinul făcut, copilul e relaxat, am mâncat şi am apă şi dulciuri în maşina! #HazDeNecaz”, a scris liberala.