Prosteală de ghicitoare: consultaţii sfinte la telefon cu plată prin Western Union

Surorile Claudia şi Luciana Ioan, în vârstă de 33, respectiv 30 de ani, erau vizate de anchetatori de mai multă vreme. După ce au strâns probe, poliţiştii le-au reţinut.

Acţiunea a fost declanşată ieri dimineaţă, când poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova le-au bătut la uşă. Percheziţiile au vizat locuinţele vrăjitoarele, una la Buzău, iar alta la Ploieşti. Vrăjile n-au avut nici-o putere asupra poliţiştilor, care le-au luat pe sus şi le-au dus la audieri. În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat mai multe telefoane mobile şi diverse înscrisuri, printre care şi documente de transfer bancar.

Surse din Poliţie au declarat pentru „Adevărul“ că, până în prezent, au depus plângere pentru înşelăciune mai mult de 40 de persoane, dar numărul victimelor este posibil să fie mult mai mare. Cele mai multe victime sunt din ţară, dar au depus plângeri şi persoane din străinătate, tot cetăţeni români.

Cum îşi racolau victimele

Surorile Claudia şi Luciana Ioan se prezentau în unele anunţuri la Mica Publicitate drept măicuţe, pretinzând că trăiesc la o mânăstire din judeţul Prahova. În alte anunţuri postate pe diverse site-uri spuneau că sunt vrăjitoare.

„Vrajitoarea Claudia, testată şi atestată de cei mai mari psihologi şi parapsihologi din Belgia şi din România, a fost dovedită ştiinţific a fi o adevărată vrajitoare, clarvăzătoare şi tămăduitoare“, este unul dintre anunţurile menite să-i atragă pe naivii cu probleme de sănătate, de bani sau de dragoste. Mai mult, surorile pretindeau că unesc familiile dezbinate, soţii cu soţiile, fiii cu taţii şi lista continuă.

Celor care picau în plasa lor le spuneau că au mari probleme care ar putea să le aducă moartea dacă nu scapă cât mai repede de vrăji.

Pentru a nu fi prinse, Claudia şi Luciana Ioan nu se întâlneau niciodată cu victimele, consultaţiile pentru ruperea vrăjilor fiind date prin telefon. Nu înainte însă ca clienţii să le trimită bani „pentru ceară şi lumânări“. Vrăjitoarele cereau sume cuprinse între 50 şi 200 de euro, iar plata se făcea prin intermediul unor tranzacţii bancare gen „Western Union“.

Mărturie: „Mi-a zis că că mi se apropie moartea“

Una dintre victime a povestit cum a reuşit Claudia Ioan să o păcălească, profitând de starea emoţională în care se afla.

„Am sunat la o aşa-zisă măicuţă Felicia, după ce găsisem un anunţ în ziar. Mi-a spus că în ultima vreme îmi merge tot mai prost, stau numai pe gânduri şi că tot ce fac îmi iese rău. Mi-a zis că totul vine de la vrăji făcute şi cununii legate şi că mi se apropie moartea... Am început să plâng când am auzit. Mi-a spus că mă poate dezlega, dar să trimit 80 de euro pentru ceară şi lumânări. A zis să trimit banii prin Western Union pe numele Ioan Claudia, a doua zi, cât mai repede, pentru că are nevoie de bani ca să înceapă treaba. Apoi, m-a pus să repet cu ea o rugăciune, cu un ritual cu un pahar cu apă şi cinci bănuţi în formă de cruce“, a declarat victima.