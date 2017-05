Presa internaţională scrie despre legăturile lui Kanter cu Gulen după ce sportivul nu a putut intra, sâmbătă, în România

"Jucătorul din NBA Enes Kanter, eliberat după ce a fost reţinut în România", a titrat New York Times. Potrivit jurnalului american, NBA a anunţat că a colaborat cu Departamentul de Stat pentru a obţine eliberarea lui Kanter şi pentru a se asigura că sportivul ajunge în siguranţă la Londra. "Kanter, care a împlinit sâmbătă 25 de ani, este cunoscut ca susţinător al lui Fethullah Gulen, clericul stabilit în SUA pe care Erdogan l-a acuzat că a orchestrat tentativa eşuată de lovitură de stat de anul trecut. Dacă Enes Kanter ar fi fost deportat în Turcia în loc să fie lăsat să îşi continue călătoriile, el ar fi putut ajunge la închisoare. Autorităţile din Turcia au arestat mii de oameni despre care se crede că îl susţin pe Gulen", adaugă New York Times.

Washington Post scrie că jucătorul se află la Londra şi va reveni în SUA, unde, duminică, va susţine o conferinţă de presă la New York.

New York Daily News notează că jucătorul de la Oklahoma City Thunder a fost eliberat de poliţia română de frontieră după ce o anulare bruscă a paşaportului său a dus la reţinere.

Kanter, care a împlinit 25 de ani sâmbătă, a primit permisiunea de a se îmbarca spre Londra, după ce a postat un filmuleţ de 45 de secunde pe Twitter despre ciudata întâmplare de la Bucureşti, adaugă ziarele din SUA.

Presa americană scrie că nu este prima dată când Enes Kanter are probleme din cauza opiniilor sale despre Recep Tayyip Erdogan. În iulie 2016, el a primit ameninţări cu moartea după ce a criticat guvernul la scurt timp după un atac terorist în Turcia. În august, tatăl lui Kanter, Mehmet, a condamnat public opiniile politice ale fiului său, afirmând într-o scrisoare deschisă că fiul său a fost "hipnotizat" de Gulen. "Cu ruşine cer scuze preşedintelui nostru şi poporului turc pentru că am un astfel de fiu", a scris Mehmet Kanter.

The Oklahoman, citându-l pe asistentul lui Kanter, Hadis Fetic, notează că guvernul turc a raportat paşapoarte ca fiind pierdute sau furate, "pentru ca acestea să fie confiscate în alte ţări". "Încearcă să creeze o situaţie prin care să poţi fi extrădat în Turcia", a declarat Fetic.

"Kanter, de la OKC, reţinut în România", a notat şi ESPN, adăugând că baschetbalistul a fost un critic dur al lui Erdogan, ceea ce a creat tensiuni în ţara sa, deoarece este unul dintre cei mai faimoşi sportivi turci.

Presa turcă relatează de asemenea ce i s-a întâmplat lui Kanter.

"Enes Kanter, căruia i-a fost anulat paşaportul, nu a putut intra în România", titrează cotidianul turc Evrensel, în timp ce Internet Haber scrie: "Gulenistul Enes Kanter a fost reţinut în România".

"Enes Kanter, căruia i s-a anulat paşaportul, a fost reţinut în România!”, este titlul articolului din Milliyet, în care se menţionează că, "cunoscut pentru apropierea de Fethullah Gulen, baschetbalistul din NBA Enes Kanter nu a fost lăsat să intre în România".

"Momente grele pentru fiul spiritual al lui Gulen”, scrie şi odatv.com, iar Sabah titrează: "Şoc pentru gulenistul Enes Kanter la aeroport. I-a fost reţinut paşaportul”.

Şi jurnalul britanic Guardian menţionează că jucătorul este la Londra, după ce paşaportul turc i-a fost anulat, el fiind un aspru critic al lui Recep Tayyip Erdoğan.

BBC scrie despre faptul că Enes Kanter a fost reţinut la Bucureşti, dar subliniază că acestuia i s-a permis să plece spre Londra, deşi nu este clar ce acte a folosit în acest sens.

"Ameninţat cu moartea şi renegat de familie pentru sprijinul public adus lui Fethullah Gülen, Enes Kanter nu mai este binevenit la Istanbul. El a publicat un filmuleţ pe reţelele de socializare în care a spus că a fost blocat la aeroportul din Bucureşti, când era pe punctul de a reveni în ţara sa natală”, a notat L'Equipe.

Cotidianul spaniol As titrează: "Kanter, reţinut în România: «Erdogan, Hitler-ul acestui secol»". Jurnalul aminteşte de legăturile lui Kanter cu Gulen, "marele duşman al preşedintelui Erdogan".

Şi jurnalele italiene şi germane scriu despre problemele lui Kanter de pe aeroportul din Bucureşti, subliniind că jucătorul va vorbi despre această "aventură" într-o conferinţă de presă la New York, anunţ făcut de sportiv pe Twitter.

All good baby!

Gonna give press conference tomorrow in NY.

Got lots of things to say with lots of crazy stories.

Be ready!!!

Ohhh Yeeahhh pic.twitter.com/CXktUXk2PS