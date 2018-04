Premiile Pulitzer 2018: Reuters, The New York Times, The New Yorker şi Kendrick Lamar, printre câştigători

The New York Times şi The New Yorker au primit premiul Pulitzer la categoria „Servicii Publice" ("Public Service") pentru articolele care au dezvăluit abuzurile sexuale ale magnatului Harvey Weinstein asupra femeilor de la Hollywood şi din alte industrii din lume.





Agenţia de presă Reuters a primit două premii Pulitzer, unul la categoria „jurnalism internaţional'' pentru dezvăluirile despre legăturile dintre preşedintele Filipine Rodrigo Duterte şi patrulele de poliţie însărcinate cu asasinate, iar cel de-al doilea, pentru fotojurnalism - criza refugiaţilor Rohingya din Myanmar.





The Times şi The Washington Post au împărţit onoarea de a relata şi de a acoperi la nivel naţional subiectul privind implicarea Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA, 2016.





Kendrick Lamar a câştigat premiul Pulitzer pentru muzica de pe albumul "Damn.", potrivit anunţului făcut luni după-amiază de Dana Canedy.





Lamar, în vârstă de 30 de ani, este primul rapper care câştigă prestigiosul premiu. Premiul Pulitzer câştigat de artist vine după cele cinci premii Grammy pe care le-a obţinut în luna ianuarie pentru acest album.





Muzicienii de jazz Wynton Marsalis şi Ornette Coleman au câştigat Pulitzer înaintea sa.





Premiile Pulitzer au fost înfiinţate în 1917 prin testamentul jurnalistului şi editorului Joseph Pulitzer, un pionier al presei din Statele Unite ale Americii.





În prezent, premiile Pulitzer, acordate de Universitatea Columbia din New York, recompensează excelenţa în categorii diverse, de la „Breaking news” la articole care se înscriu în sfera „Serviciilor publice” şi până la ”Fotoreportaj”. În plus faţă de premiile jurnalistice, organizatorii atribuie premii şi în alte domenii, precum ”Ficţiune”, ”Istorie”, ”Dramaturgie” şi ”Muzică”.





În total, sunt acordate 21 de premii în fiecare an. Câştigătorii sunt selectaţi de un comitet independent, ai cărui membri trebuie să aleagă din peste 2.400 de propuneri în categoriile aferente acestor trofee. Comitetul dispune şi de opţiunea de a nu atribui niciun premiu în anumite categorii.