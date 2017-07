Ministrul Justiţiei a cerut verificarea activităţii manageriale la DNA şi la Parchetul ICCJ. Toader: Lupta anticorupţie nu înseamnă doar DNA

Toader a mai spus că nu vede numai partea pozitivă, ci şi pe cea negativă, cu oameni arestaţi, condamnaţi, care se dovedeşte ulterior că sunt nevinovaţi, ceea ce înseamnă o tragedie şi o pată neagră pentru justiţie, potrivit News.ro.

Toader a precizat că a solicitat Inspecţiei Judiciare o verificare de fond a activităţii manageriale de la DNA şi de la Parchetul ICCJ, insituţii care nu au mai fost evaluate de 10 ani.

"Cred că oarecum a venit vremea clarificărilor la DNA. Prin raportul acela pe care l-am prezentat destul de amplu referitor la anchetarea modului de anchetare a OUG 13 eu am tras un puternic semnal de alarmă vizavi de activitatea DNA şi am subliniat nevoia imperativă ca activitatea DNA să se desfăşoare în limite constituţionale. Susţinem cu toată convingerea continuarea luptei împotriva corupţiei, dar vă rog să reţineţi că lupta împotriva corupţiei nu înseamnă numai DNA, numai aplicare de pedepse şi condamnări deci, înseamnă în primul rând prevenirea săvârşirii faptelor de corupţie, urmând ca norma plenală să fie ultima soluţie", a declarat, luni, ministrul Justiţiei.

El a precizat că a cerut Inspecţiei Judiciare să verifice activitatea managerială la DNA şi la Parchetul ICCJ, unde de zece ani nu au mai fost făcute evaluări.

"Am sesizat Inspecţia juidicară a CSM pentru a face evaluări de fond privind activitatea managerială la DNA, pe de o parte, şi la Ministerul Public, Parchetul ICCJ, pe de altă parte pentru că la cele două autorităţi nu au mai fost făcute evaluări de fond privind activitatea managerială din 2007. (...) Zece ani de zile o instituţie să nu fie verificată, evaluată nu ştiu dacă este tocmai în regulă, motiv pentru care am sesizat Inspecţia Judiciară, verificările sunt în curs de desfăşurare, aştept cu interes concluziile evaluării", a afirmat ministrul, amintind şi că a sesizat Inspecţia Judiciară în legătură cu înregistrările apărute în spaţiul public în care apare şefa DNA Laura Codruţa Kovesi, iar CSM are în curs procedura de verificare a respectivelor înregistrări.

El şi-a exprimat speranţa că evaluările de management vor arăta "că nu avem o justiţie selectivă" şi că se respectă cronologia soluţionării, în funcţie de cea a înregistrării cauzelor.