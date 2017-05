Ministrul de Interne: Vom începe demersurile pentru desfiinţarea asocierii dintre Clubul Sportiv Dinamo şi ACSFC Dinamo

„Ministerul Afacerilor Interne va începe demersurile pentru desfiinţarea asocierii dintre Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti şi FC Dinamo Bucureşti, cu toate implicaţiile pe care le presupune această decizie. (...) Vom face demersuri inclusiv către ANAF, care alături de Clubul Sportiv Dinamo reprezintă principalii creditori de la masa credală a FC Dinamo (n.r. - asociaţia lui Nicolae Badea) şi vom cere accelerarea procesului de insolvenţă, pentru că din 2010 nu se mai întâmplă nimic. Nici măcar o expertiză care să explice datoriile pe care FC Dinamo le are”, a declarat Carmen Dan, într-o conferinţă de presă.Ministrul a spus că asocierea dintre Clubul Sportiv Dinamo şi ACSFC Dinamo a produs pagube de peste patru milioane de euro pentru club şi că scopul asocierii a fost unul „exclusiv financiar, de interes privat”.„Faptul că inclusiv oameni din minister au fost de acord cu acele condiţii inacceptabile ale asocierii ne face să ne întrebăm dacă acest interes privat nu a fost şi în interesul unor oameni care au gestionat patrimoniul CS Dinamo în acele vremuri. De aceea, vă asigur că după ce se vor finaliza verificările Corpului de control vom sesiza instituţiile abilitate ale statului”, a subliniat Carmen Dan.Aceasta a mai spus că stadionul din Ştefan cel Mare nu va fi „doar un stadion cu gazon, tribune, vestiare şi tabele de marcaj, ci o întreagă infrastructură comercială situată sub tribune”, urmând să aibă cafenele şi fast food-uri.„Interesul privat al FC Dinamo împiedică realizarea noului stadion. (...) Impresia mea după toată această perioadă este că adevărul nu este pe teren, ci sub tribune”, a spus ministrul de Interne.Raportul Corpului de control al ministrului Afacerilor Interne relevă faptul că ACSFC Dinamo, asociaţia controlată de Nicolae Badea, a fost înfiinţată şi nu “s-a desprins niciun moment din structura MAI”. Totodată, semnatarii raportului solicită promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern, prin care să se retragă bunurile atribuite CS Dinamo, care sunt obiectul asocierii cu ACSFC Dinamo.Din concluziile raportului reiese că MAI ar urma să iniţieze o nouă HG pentru retragerea bunurilor atribuite Clubului Sportiv Dinamo, aflat în subordinea sa. ”Analizarea la nivelul Colegiului MAI a situaţiei prezentate şi a oportunităţii promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern, prin care să se dispună retragerea atribuirii către CS Dinamo Bucureşti a bunurilor prevăzute în Anexa 2 la HG 1086/2000, modificată prin HG 207/2002, urmând a fi evaluate şi următoarele riscuri ce pot fi generate de asocierea cu ACSFC Dinamo Bucureşti”, se mai arată în raportul redactat de Corpul de control al ministrului şi obţinut de publicnewsfm.ro..Stadionul Dinamo este unul dintre cele patru stadioane aflate în programul de modernizare în vederea organizării Campionatului European de Fotbal din 2020, alături de Arcul de Triumf, Steaua şi Rapid. Însă pentru reconstrucţia arenei din Şoseaua Ştefan cel Mare este necesară eliberarea de sarcini a terenului pe care se află stadionul.În baza unui contract de asociere cu clubul sportiv, ACS FC Dinamo Bucureşti, asociaţie în insolvenţă, care nu mai are echipă de fotbal, fiind doar acţionar minoritar la FC Dinamo 1948 SA, actualul administrator al grupării din Liga I, are dreptul să folosească aproximativ 74.000 de metri pătraţi din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul Florea Dumitrache şi terenurile de antrenament pe zgură şi gazon.