MeToo Mihail Neamţu susţine că a fost hărţuit sexual de un preot: „Mi-a sărutat lobul urechii, am simţit că o să vărs”

Mihail Neamţu povesteşte că incidentul s-a petrecut pe 5 august 2005, când avea 23 de ani. Atunci, Neamţu a fost invitat la masă de un preot anglican, Hugh Wybrew.

„Am fost tratat cu vinuri şi mâncăruri fine. Era o sticlă de Merlot şi brânzeturi franţuzeşti, iar el îmi făcea numeroase complimente cu o voce moale şi înspăimântătoare. La acel moment nu eram însurat, iar doctorului Wybrew părea că îi place acest status al meu”, a povestit fostul lider al partidului Noua Republică.

„La jumătatea serii am început să mă simt incomfortabil. În jur de ora 11 pm i-am transmis că aş dori să mă culc. În loc să-mi spună unde este camera oaspeţilor, m-am trezit condus de acest individ de vârstă mijlocie care flirta cu minte. Odată ce am ajuns amândoi în cameră, Wybrew a început să vorbească în şoaptă, în timp ce cu mişcări încete îmi aranja cearşaful. Gesturile sale senzuale era evidente pentru mine, gesturi înspăimântătoare”, a mai scris Neamţu.

„Apoi, acest aşa zis preot celibatar s-a întors către mine şi m-a îmbrăţişat, împotriva voinţei mele. Apoi mi-a atins gâtul şi mi-a sărutat lobul urechii, am simţit că o să vărs. A, spus: ‘Noapte bună, domnule’. M-a extras din braţele sale lipicioase. Am fost confuz şi mă simţeam că un prost că nu am anticipat acest moment. A plecat în tăcere”, a completat el.

„Primul lucru pe care l-am făcut apoi a fost să închid uşa camerei şi să întru pe computer pentru a-i poveşti unui prieten din Londra prin ce am trecut. Când am deschis Internet Explorer am văzut zeci şi zeci de site-uri care aveau conţinut homosexual. Am plecat dimineaţă din casă fără a oferi nicio explicaţie”, a mai povestit fostul lider al partidului Noua Republică.

„Mulţumesc lui Dumnezeu că orientarea mea sexuală a fost foarte clară pentru mine, însă de când am fost băiat, adolescent şi bărbat. Îmi doresc că Biserica Anglicană să îl dea afară pe acest individ libidinos”, a mai spus Neamţu.

