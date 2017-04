Martor: Rizea a primit la clinica stomatologică cei 300.000 de euro ceruţi de la Colţea, spunând că sunt pentru „o persoană importantă din lumea politică”

Unul dintre martori a spus că în clinica sa stomatologică a primit Rizea cei 300.000 de euro ceruţi de la Lucian Colţea pentru a-l ajuta să recupereze un teren, fostul deputat spunând că cere acei bani "pentru o persoană importantă din lumea politică”.

Cristinel Costachescu, martor şi fost stomatolog al lui Cristian Rizea, le-a spus judecătorilor de la instanţa supremă că a fost prezent la mai multe discuţii între fostul deputat şi Andrei George Beja, iar la unele dintre acestea, Rizea s-a oferit să-l „ajute” pe Lucian Colţea, cetăţean american, să-şi recupereze două terenuri, în schimbul a 300.000 de euro.



"Aveam un cabinet stomatologic încă din 2004. Am aflat de la Andrei Beja despre unele probleme legate de un teren pe care îl avea de recuperat Lucian Colţea. Nu-mi amintesc când s-au întâlnit Rizea cu Beja la cabinetul stomatologic, însă ştiu că Beja i-a transmis problema. Când a auzit Rizea despre ce-i vorba, a zis că asta poate să o rezolve el. Apoi s-au tot întâlnit de-a lungul timpului. Era vorba de terenul pe care era reşedinţa ambasadorului american. Rizea i-a spus că ştie un şef mare din RAAPPS. Tot în respectiva perioada am auzit că a mai fost vorba şi despre un alt teren, din comuna Chiajna. Au avut loc nişte discuţii între Rizea, Colţea şi Beja. S-a discutat şi despre 300.000 de euro, bani pe care i-a cerut Rizea pentru o persoană importantă din lumea politică”, a arătat martorul.



El a adăugat că ştie că s-au plătit banii pentru traficul de influenţă, pentru că Rizea şi Colţea au venit la cabinetul avocaţilor Mario Ianculescu şi Alexandru Urdoi pentru a se plăti 300.000 de euro, dar banii nu au mai fost daţi acolo, ci în sala de protocol a cabinetului stomatologic, care era în acelaşi imobil cu cabinetul de avocatură.



"Nu ştiu din ce motiv, suma nu a fost înmânată la cabinetul avocaţilor, ci la sala noastră de protocol. În timp ce se numărau banii, eu şi asociatul meu Isailescu am venit la subsol. Ne-am speriat. Banii încă erau pe masă, Rizea i-a pus într-o geantă şi şi-a chemat şoferul, pe Nelu. S-a încheiat şi un act, un contrcat de împrumut întocmit de avocaţi, între Rizea şi Colţea, prin care cel din urmă îl împrumuta pe Rizea cu 300.000 de euro”, a spus Cristinel Costachescu.



Întrebat dacă ulterior a participat la întâlnirile dintre Rizea şi cei la care ar fi trebuit să ajungă o parte din bani, martorul a spus: „Nu am fost la întâlnirea cu directorul RAAPPS sau ai Primăriei Chiajna. Ştiu că, întrucât nu se rezolvare problema, Beja mă tot suna şi îmi cerea să-i transmit lui Rizea să o rezolve. La un moment dat, după aproximativ şase luni, Colţea a zis că va face un autodenunţ. În timp ce se redacta autodenunţul în cabinetul avocaţilor, a apărut Rizea. A încercat să aplaneze conflictul şi i-a zis lui Colţea că nu are banii să-i dea înapoi, dar că-i dă un apartament şi un teren. Ne-am deplasat la notar, însă actele nu au fost încheiate întrucât s-a constatat că Rizea nu era proprietarul imobilelor. Colţea era nervos. Conflictul s-a mai aplanat şi au încheiat actele în altă zi, la un alt notar”, a mai arătat Costachescu.



Acesta le-a mai spus judecătorilor că în 2015 a fost citat la DNA ca martor, după ce Andrei George Beja a făcut un denunţ.



"Am discutat cu Rizea înainte, la solicitarea procurorului de caz. Am fost de acord să port aparatură de interceptate pe mine. L-am chemat pe Rizea la cabinet pentru a discuta. I-am zis că am fost chemat ca martor şi i-am spus că o să declar tot ce ştiu. Mi-a zis să nu spun adevărul, că o să ne dea un spaţiu când o să ajungă primar al Sectorului 5. Mi-a cerut să merg la un avocat al acestuia, Alice Drăghici, care să mă înveţe ce să zic procurorilor DNA. Ne-am întâlnit la sediul avocatei, undeva pe Calea Moşilor. Acolo era şi Rizea. Când a auzit problema cu care am venit, avocata ne-a zis să spunem adevărul la DNA. Apoi am plecat. (...) Am purtat tehnică de înregistrare după ce am dat prima declaraţie procurorilor. (...) Am plâns la Parchet pentru că eram stresat. Nu am fost influenţat de procuror când am dat declaraţia la DNA”, şi-a încheiat martorul declaraţia.



Instanţa l-a audiat apoi pe Constantin Misailescu, asociat la aceeaşi clinică stomatologică, acesta arătând în faţa instanţei că Rizea şi Andrei George Beja erau pacienţii cabinetului.



"Beja i-a zis lui Rizea că nu-i nicio problema reală, doar că dosarul de restituire a terenului este blocat la RAAPPS. (...) După ce am primit citaţie la DNA, Costachescu l-a contactat pe Rizea. Mi-a zis că a rezolvat-o cu Lucian Colţea şi că acum vrem să ne vedem cu un avocat, să ne liniştim. Nu-mi mai amintesc numele avocatului. Am mers la avocat, undeva pe Calea Moşilor, cu Costachescu şi cu Rizea. Doamna avocat ne-a zis să mergem la DNA şi să spunem tot ce ştim. Rizea ne-a spus în biroul avocatei să nu spunem nimic legat de RAAPPS. Avocata ne-a zis să spunem tot, iar Rizea ne-a condus la lift şi ne-a spus că o să iasă primar în Sectorul 5 şi o să ne ajute cu un spaţiu pentru cabinetul stomatologic, cu condiţia să nu vorbim despre RAAPPS”, a spus Constantin Misailescu.



Martorul a precizat că l-a văzut pe şoferul lui Rizea, Ion Gazaru, care a plecat cu geanta în care se aflau banii aduşi de Lucian Colţea.



"Rizea ne-a spus că ne dă un spaţiu în Sectorul 5 pentru cabinet, cu titlu gratuit”, a completat martorul.



Următorul termen a fost stabilit pentru 22 mai, când va fi audiat fostul şofer al lui Rizea, care va fi adus cu mandat de către poliţişti.



La ieşirea din sala de judecată, Cristian Rizea a spus că în sala de judecată s-a arătat o mostră despre cum se fac dosare politice în România.



"Doi din cei trei denunţători nu şi-au amintit nimic din ce au declarat la DNA. Ăsta este statul de drept sau de drepţi în România. Procurorul a primit şi el un ordin. O să vă spun cândva persoana din serialul «Noi suntem statul» care a participat la partidele de tenis şi care m-a atenţionat cu trei luni înainte că voi avea probleme cu DNA dacă nu îmi retrag candidatura de la Primăria Sectorului 5. Toate la momentul potrivit. (...) Eu am făcut un denunţ privind finanţarea campaniei electorale din 2009. Din păcate, justiţia se face selectiv de către DNA, iar anumite personaje politice importante sunt protejate”, a mai spus Rizea.



În martie 2016, Cristian Rizea a fost trimis în judecată, alături de omul de afaceri Lucian Colţea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca să intervină la RAAPPS pentru retrocedarea unui teren într-o zonă rezidenţială din Bucureşti şi la Primăria Chiajna pentru un teren aflat în litigiu.



Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţare a declaraţiilor, iar Lucian Colţea este judecat pentru cumpărare de influenţă şi spălare de bani.



Potrivit DNA, în 2 decembrie 2009, în baza unei înţelegeri anterioare, Cristian Rizea a primit de la Lucian Colţea, om de afaceri cu cetăţenie americană, suma de 200.000 de euro, iar în 6 decembrie 2009, alţi 100.000 de euro, pentru ca în schimb să intervină la Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi la Primăria comunei Chiajna.



În schimbul banilor, Lucian Colţea voia urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat într-o zonă rezidenţială din Bucureşti, pentru o persoană din familia sa, şi obţinerea dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat în litigiu cu Primăria comunei Chiajna.