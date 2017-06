Mărirea şi decăderea fostului şef al RA-APPS, Gabriel Surdu, condamnat definitiv la 3 ani de închisoare pentru şpagă

„Respinge ca nefondat apelul declarat de Surdu Georgian Gabriel şi admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale din 3 noiembrie 2016 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.

Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi rejudecând: aplică inculpatului Bîgiu Marian Cristinel pedeapsa de doi ani de închisoare care urmează să fie executată în regim de detenţie. Definitivă”, se arată în decizia pronunţată, miercuri seară, de Curtea de Apel Bucureşti. Instanţa a menţinut pedeapsa de trei ani de închisoare cu executare pentru fostul director al RA-APPS Georgian Surdu.

Cine este Georgian Surdu

Georgian Surdu a fost unul dintre personajele retrase, dar importante ale administraţiei publice din ultimul deceniu. El a fost numit în 2007 în funtea Regiei Autonome a Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS)- adică al fostei gospodării de partid PCR şi susţinut de patru premieri: Călin Popescu Tăriceanu, Emil Boc, Răzvan Mihai Ungureanu şi Victor Ponta. Şeful RA-APPS este numit sau schimbat de primul ministru.

Cariera de slujbaş la stat a lui Georgian Surdu s-a încheiat în aprilie 2015, când a fost reţinut de procurorii DNA. Acuzaţia: cumpărare de influenţă. RAPPS este regia de stat care administrează clădirile de protocol ale statului. Patrimoniul nu a fost evaluat niciodată oficial. Soţia acestuia, Raluca Surdu, a fost aleasă deputat în Parlamentul Rmâniei, 2012-2016, pe listele PNL.

„Sunt nevinovat”

Raluca Surdu a fost alături de soţul său şi la ultimul termen din proces. Atunci, Georgian Surdu, a arătat că este nevinovat şi că nu cunoaşte niciun acţionar sau proprietar al firmei despre care DNA spune că ar controla-o.

„Sunt nevinovat, această poveste nu are nici cap, nici coadă. Toate persoanele care au fost audiate au depus denunţ înainte de a fi eu inculpat. Din dosar se vede că declaraţia lui Bîgiu nu are legătură cu mine. Nimeni nu-l cunoaşte pe Florin Colgiu, nu-l ştiu nici eu. El nu apare pe lista de la poartă a instituţiei ca şi vizitator. DNA nu a dorit să afle adevărul. Spune numai bucăţi. Nu poţi să dai nişte bani cuiva pe care nu-l cunoşti. Nu-l cunosc pe primarul din comuna respectivă. Îl ştiu doar pe Bîgiu, de 15 ani, fiind colegi de facultate şi de partid”, a declarat fostul şef al RA-APPS.

Denunţurile la DNA

Georian Surdu a colaborat cu procurorii DNA în alte dosare. Unul dintre acestea este cel privind retrocedările date de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP). Audiat în calitate de martor denunţător, Georgian Surdu a recunoscut că în 2011 Dorin Cocoş i-a dat o mapă groasă de aproximativ 10 centimetri, pe care i-a dat-o apoi Crinuţei Dumitrean, căreia i-a spus că este "din partea lui Dorin şi să rezolve cât mai repede".

„Am fost la sediul ANRP. Mă duceam acolo de două ori pe săptămână. Mă duceam la Crinuţa. ANRP funcţionează într-o clădire a RAAPPS. I-am spus de rugămintea lui Dorin, respectiv de a se soluţiona dosarul al cărui număr i l-am comunicat. Aceasta mi-a spus că ştie de dosar şi că îl va rezolva. Mi-a spus că dosarul era deja validat într-o primă fază, cea a verificării documentelor. I-am dat mapa primită de la Dorin Cocoş. I-am spus că sunt din partea lui Dorin şi să rezolve cât mai repede, la prima şedinţă”, a susţinut sub jurământ, în decembrie 2016, la instanţa supremă, Georgian Surdu.

„Am formulat denunţ cu privire la ambele fapte”

„Ştiam de la Dorin că este vorba despre o valoare foarte mare deoarece se întocmise raportul de evaluare. Îmi amintesc că am intervenit şi pentru alt dosar tot la Crinuţa Dumitrean. În momentul în care Crinuţa Dumitrean mi-a spus că ştie dosarul nu am mai insistat. I-am comunicat acesteia suma de bani din mapă. Nu a deschis mapa. Dorin Cocoş nu mi-a comunicat alte nume, şi nici Crinuţa Dumitrean. După ce i-am lăsat mapa Crinuţei Dumitrean, am mers la Dorin Cocoş şi i-am spus că e OK. Am formulat denunţ cu privire la ambele fapte. Am aflat de la Cocoş şi de la Dumitrean că dosarul a fost soluţionat. Nu mi-au dat amănunte, mi-au spus că e OK şi că s-a rezolvat”, a continuat Surdu.

El a descris mapa ca fiind una albastră şi groasă de aproximativ 10 centimetri. „Crinuţa Dumitrean ştia de mapă, dar nu se aştepta să primească un milion de euro. Ştiam că este vorba despre un imobil, nu ştiam dacă e teren sau construcţie”, a completat Surdu.

Întrebat de către preşedintele completului de judecată dacă mai vrea să spună şi alte asptecte importante care să ajute la soluţionarea dosarului, Georgian Surdu a declarat: ”Dacă aş putea să mă duc într-o groapă să mă îngrop, acolo m-aş duce”.

Acuzaţiile procurorilor DNA

În dosarul în care a fost condamnat definitiv, Gabriel Georgian Surdu a fost trimis în judecată în octombrie 2015,alături de Cristinel Bîgiu şi acuzat de cumpărare de influenţă. Potrivit DNA, în august 2013, Gabriel Surdu i-a oferit lui Cristinel Bîgiu, atunci preşedinte al CJ Buzău, suma de 3.894.301,91 lei, respective aproape 880.000 de euro, reprezentând 8 la sută din valoarea unui contract în valoare de aproape 11 milioane de euro, având ca obiect "Proiectarea şi execuţia modernizării drumurilor de interes local şi reţea publică de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ghergheasa, judeţul Buzău", urmând ca suma de bani să fie dată în mai multe tranşe, la momentul efectuării plăţilor către societatea executantă.

Surdu i-a remis lui Bîgiu, prin intermediul lui Colgiu, o primă tranşă în valoare de 75.000 de euro pentru a interveni pe lângă primarul unei comune din judeţul Buzău, în vederea atribuirii acelui contract de lucrări. Bîgiu a fost de acord cu cererea lui Surdu şi i-a promis că îl va sprijini să obţină un contract de lucrări pentru firma respectivă, în comuna din Buzău, susţin procurorii.

Baronul plin de dosare

Cristinel Bîgiu mai este judecat în două dosare, unul pentru spălare de bani, alături de fostul ministru de Interne Cristian David, şi o altă cauză în care este acuzat de luare de mită, alături de finul său, Florin Colgiu, administrator al SC Alexandra SRL. În dosarul în care este acuzat şi Florin Colgiu, Cristinel Bîgiu a fost condamnat definitiv, în 16 decembrie, de Curtea de Apel Bucureşti, la cinci ani şi două luni de închisoare, pentru luare de mită, el fiind încarcerat la Penitenciarul Focşani. În noiembrie 2015, Cristinel Bîgiu a demisionat din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.