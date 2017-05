Marian Vanghelie: Unii au plecat cu 36.000 de copii ale dosarelor SIPA şi DIPI. Oprea îi şantaja pe oamenii de afaceri şi îi înrola cu forţa în UNPR

“Instituţiile de forţă au crezut că pot să facă ce vor. Prin acest mecanism, le demonstrau că nu pot pleca din UNPR, că nu pot avea păreri şi că trebuie să facă ce spun ei. Fiecare din viaţa lui are câte o mică problemuţă. De ce credeţi că s-au interest de arhiva SIPA şi de cea de la «Doi şi-un sfert»? De ce nu s-a făcut niciun dosar pentru cele 36.000 de copii? Informaţiile mele sunt că la Parchet a existat un dosar penal şi o să mă interesez ce s-a întâmplat cu el. Unii au plecat cu 36.000 de copii. La momentul potrivit o să vă spun şi numele celor care cred că au făcut acest furtişag”, a susţinut Vanghelir, miercuri, după şedinţa de judecată de la Tribunalul Bucureşti.Fostul primar a mai spus că ştie de la fostul patron de presă Dan Diaconescu că acesta a fost şantajat de fostul vicepremier Gabriel Oprea. “Dacă v-aş face o listă cu oameni de afaceri care au fost forţaţi să intre în UNPR pe diverse chestii (…) Oprea îi chema şi în şantaja - «vezi că ai problema asta». Apoi cu PPDD-ul…ce le-a făcut la oamenii aia…Ei au fost luaţi şi înrolaţi de frică. Martorul spune că n-a fost cu el şi îl condamnă pe Dan Diaconescu atâţia ani la puşcărie pentru că nu a vrut să facă fuziunea cu el…Să va spună Diaconescu cum a fost chemat şi ameninţat în biroul lui Oprea. A vorbit cu procurorul de caz şi i-a zis că dacă face fuziunea de partid, procurorul vine în 10 minute la birou şi face ce vrea cu el. Dan Diaconescu mi-a spus mie asta”, a continuat Vanghelie.De asemenea, el a mai susţinut că Gabriel Oprea "a făcut ofiţeri acoperiţi în Armată şi la «Doi şi-un sfert»Ţ prin două formule: “Parlamentarii care nu au vrut să fie ei, şi-au băgat nevestele, înţelegeţi?”.Soţia lui Vanghelie, fostul deputat Oana Niculescu-Mizil a povestit, marţi seară, la Antena 3, că a fost chemată de Gabriel Oprea la Ministerul Apărarii Naţionale, unde i s-au făcut o serie de propuneri pentru a pleca din PSD şi pentru a trece la UNPR. Ea a relatat că a fost sunată de Cătălin Cherecheş, care i-a propus să aibă o întâlnire cu Gebriel Oprea."Am acceptat pentru că am vrut să văd ce are de spus. Eu şi fostul meu soţ. Ne-am dus la Ministerul Apărării, întâlnirea a avut loc într-o cameră din sparele biroului lui Gabriel Oprea. Cătălin Cherecheş m-a luat de acolo, m-a văzut lume, de la portarul ministerului, şefa de cabinet de acolo cu care am dat mâna. Jos la poartă era un alt portar, am intrat prin faţă. Am intrat într-o cameră din spatele biroului domnului Oprea. Au participat şi domnul Onţanu, cred că era şi domnul Botoş, Cătălin Cherecheş şi alte persoane. Mi s-a părut suspect de ce în acea încăpere. S-a intrat direct în discuţie. Mi s-a propus să las PSD şi să intru în UNPR. Eu ştiam de această propunere. Am tăcut. Practic, mi s-a propus să iau preiau funcţia de la UNPR Călăraşi şi să plec cu toate organizaţia locală PSD, mi s-a mai propus o altă organizaţie în Bucureşti. Am mai avut o întâlnire tot acolo. E o încăpere mică, întunecoasă, cu o masă lungă. Au fost două întâlniri, mai multe discuţii cu Cătălin Cherecheş. Mi s-au oferit funcţii politice, pentru mine erau importante. De ce era şi soţul meu de atunci prezent? Pe linie de afaceri. Acolo nu s-a discutat concret, dar mi s-a spus că vom fi contactaţi şi li se va propune ceea ce îi propuneau soţului meu. Ştiau dosarul soţului meu, şi dosarul meu. Concret, soţul meu avea pe lângă ferme în Călăraşi, la una dintre ele trebuia montată o conductă de gaz, dar se obţinea greu avizul. Ni s-a spus că în două zile va obţine acea autorizaţie. Mai avea şi o fabrică de saltele, ni s-a propus un contract pentru armată de două milioane de euro, fără licitaţie. Alt aspect important, eu aveam acel dosar cu ANI, mi s-a spus clar că dacă fac această trecere se va rezolva cu dosarul ANI”, a susţinut Oana Niculescu-Mizil.