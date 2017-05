Marian Vanghelie, la Tribunalul Bucureşti: Audierea ca martor a lui Mircea Geoană este de Guinness Book, nu are nicio legătură cu nimic

Mircea Geoană a fost citat de instanţă pentru a fi audiat, miercuri, în calitate de martor în dosarul în care Marian Vanghelie este judecat pentru luare de mită şi abuz în serviciu în legătură cu favorizarea firmelor omului de afaceri Marin Dumitru la atribuirea unor contracte de lucrări publice ale Primăriei Sectorului 5.



Marian Vanghelie a declarat, înaintea şedinţei de judecată, că avocaţii i-au spus că Mircea Geoană nu va veni la termenul de miercuri, pentru că a fost citat greşit.



Întrebat dacă Mircea Geoană este un martor important în procesului său, Vanghelie a spus: "E de Guinness Book. N- are nicio legătură cu nimica".



Despre declaraţiile pe care le-ar putea face Mircea Geoană în legătură cu ceasurile de lux primite de Vanghelie, care potrivit procurorilor ar fi din mita luată de fostul primar al Sectorului 5, acesta a spus: "Eu am venit la ziua dumitale şi ţi-am adus un cadou … dacă cineva vrea să facă un calcul, pe corecte. Din păcate, nimeni nu vrea asta şi aşa am ajuns în situaţia asta în România, care ne supără lumea pe stradă”.



“Dacă cineva vrea să se uite un pic acolo, o să vadă că am avut nişte cheltuieli pe anumite perioade, din sumele respective. Aia a fost o chestier ... am venit să va aduc un cadou. Eu ştiu ... ulterior ... v-aţi gândit să-l aduceţi la DNA. Nu ştiu dacă s-a speriat Geoană de anchetă. Să vedem ce spune dânsul. Eu cred că au încercat să-l păcălească unii şi cred că, până la urmă, lucrurile se vor afla", a spus Marian Vanghelie, la intrarea în sediul Tribunalului Bucureşti.



Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în iulie 2015, pentru nouă fapte de luare de mită şi abuz în serviciu şi şapte fapte de spălare de bani, care ar fi fost comise când era primar al Sectorului 5.



În acelaşi dosar sunt judecaţi Mircea Sorin Niculae, vărul lui Vanghelie şi administrator al mai multor societăţi comerciale, Sorin Ştefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL şi omul de afaceri Marin Dumitru.



Potrivit DNA, în perioada 2006 - 2014, Marian Vanghelie, ajutat de Mircea-Sorin Niculae şi de Laura Ciocan, a solicitat şi primit de la Marin Dumitru aproximativ 30.403.000 de euro, reprezentând un "comision" de 20 la sută din valoarea contractelor de oferite de Primărie firmelor controlate de Marin Dumitru.



În condiţiile în care costurile reale de execuţie a lucrărilor, şi implicit valoarea efectivă a acestor lucrări, ar fi fost de cel mult 60 la sută din valoarea contractelor, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infracţională a lui Marian Vanghelie a fost estimat de anchetatori la 295.207.000 de lei.