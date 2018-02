MApN vrea o asistenţă psihologică performantă pentru militarii care vin din teatrele de operaţii. Avem 19 cazuri de sindrom de stres post-traumatic

UPDATE Colonelul Vasile Marineanu, şeful Centrului de investigaţii sociocomportamentale al MApN, a precizat că până în prezent au fost diagnosticaţi cu sindrom de stres posttraumatic 19 militari ai Armatei Române.





"Avem o abordare destul de serioasă în ceea ce priveşte acest fenomen, înţelegem faptul că orice militar care a participat la o misiune în teatrul de operaţiuni, dar mai ales cei care s-au confruntat cu evenimente cu potenţial traumatic pot să dezvolte o astfel de tulburare. (...) Încercăm să facem câteva screeninguri psihologice, atât la plecarea în teatrele de operaţii, cât şi la întoarcerea din teatrele de operaţii. La momentul actual există, în ceea ce priveşte datele oficiale, un număr de 19 militari care au fost diagnosticaţi cu tulburare de stres posttraumatic", a declarat colonelul Marineanu, la solicitarea presei.





Ştirea iniţială





"Am fost întrebat de foarte multă lume dacă (...) activitatea de astăzi are legătură cu evenimentele din ultima perioadă şi răspunsul meu a fost: categoric, nu!. (...) Încă din toamna anului trecut mi-am dorit foarte mult să am această discuţie cu dumneavoastră să găsim soluţii şi să facem un pas mai departe faţă de momentul în care ne aflăm acum legat de ceea ce înseamnă asistenţa psihologică pentru Armata Română. (...) Că, între timp, s-a suprapus şi evenimentul nefericit, tragic aş spune, pe care l-am traversat este cu totul altă discuţie. (...) Uneori, se întâmplă şi astfel de lucruri şi se trag astfel de semnale de alarmă şi poate cu atât mai mult se arată că este imperios necesar să găsim soluţii şi, repet, să facem un pas în faţă. Spun lucrul acesta pentru că nu aş vrea vreodată să se înţeleagă faptul că Armata Română nu are asistenţă psihologică, (...) că în Armata Română nu există profesionişti psihologi şi că nu v-aţi făcut treaba aşa cum cum se cuvine, (...) dar e momentul să facem un pas mai departe. Şi asta trebuie să facem împreună", a afirmat ministrul.

El a adăugat că, deja, s-au creat premisele unei abordări noi în domeniu pornind de la experienţa unor state mai avansate, dând ca exemplu Canada.

"Noi nu am stat cu mâinile în sân şi este lângă mine domnul colonel Marineanu, în luna octombrie am intrat în dialog, prima dată, cu colegii canadieni. De fapt, în septembrie la Invictus am avut bucuria să discut cu ministrul Apărării canadian. Acolo, la deschiderea Jocurilor Invictus, s-a pus foarte mare accent pe cei afectaţi de sindromul de stres post-traumatic. Erau foarte mulţi competitori Invictus care participau acolo având această problemă şi nu neapărat, ştiu eu, fiind mutilaţi, afectaţi fizic şi atunci am realizat că, iată, sindromul de stres postraumatic este tratat altfel şi privit altfel de Armatele celelalte care au experienţă, din păcate, mai bogată în teatrele de operaţii. Întors în ţară, am dorit să discutăm lucrul acesta cât se poate de aplicat, să vedem cum facem să construim un nou concept. Colegii canadieni s-au arătat deschişi să ne vină în sprijin. I-am cerut domnului colonel Marineanu să ne prezinte o concepţie cât se poate de rapid, în parteneriat cu cei din Canada, se va şi deplasa acolo cu o echipă de la noi, astfel încât, zic eu, până undeva la începutul lunii martie să putem să prezentăm public această concepţie în ceea ce priveşte reaşezarea pe asistenţa psihologică pentru Armata Română", a menţionat Fifor, citat de Agerpres

Ministrul Apărării a vorbit şi despre perspectivele proiectului unui centru naţional în materie.

"N-am vorbit în van despre un centru naţional de psihologie operaţională, dacă termenul nu corespunde îl aşezăm împreună, dar ideea este că asta aş dori eu să facem şi pentru asta mi-am dorit să ne întâlnim astăzi, aici, ca să avem un dialog cât se poate de deschis", a explicat Mihai Fifor.