MApN a primit scrisoarea de acceptare pentru achiziţionarea primul sistem PATRIOT care va intra în dotarea Armatei României

Acesta este primul din cele şapte sisteme PATRIOT - patru destinate înzestrării Statului Major al Forţelor Aeriene şi trei Statului Major al Forţelor Terestre – program a cărui valoare totală este de circa 3,9 miliarde USD fără TVA.

Sistemul pentru care a fost primită LOA este estimat la 764,78 milioane USD fără TVA şi va fi contractat până la sfârşitul acestui an, după adoptarea de către Parlamentul României a proiectului de lege privind realizarea capabilităţii.

Înzestrarea forţelor armate române cu sisteme moderne de rachete sol-aer cu bătaie mare, interoperabile cu sistemele de rachete sol-aer, cu sistemele de comandă, control, comunicaţii şi cu platformele multirol din dotarea proprie sau a altor state membre NATO constituie o necesitate esenţială, o cerinţă strategică ce trebuie satisfăcută în cel mai scurt timp posibil. România va utiliza sistemele PATRIOT pentru a-şi întări apărarea proprie şi pentru descurajarea ameninţărilor regionale.

Configuraţia 3+ care va fi achiziţionată de statul român este cea mai modernă variantă existentă pe piaţă în prezent, din punct de vedere al configuraţiei hardware şi software, al echipamentelor de sol şi rachetelor.

Până la sfârşitul anului, România va deveni una dintre cele doar şase ţări NATO care îşi îndeplineşte angajamentul de alocare a două procente din PIB pentru cheltuieli de apărare.

Prin documentul Letter of Request (LOR) for Letter of Offer and Acceptance (LOA) for Current Production Configuration 3+ PATRIOT System, înaintat Departamentului Apărării al SUA, M.Ap.N. şi-a manifestat interesul pentru achiziţionarea a şapte sisteme PATRIOT configuraţia 3+, a echipamentelor majore, mijloacelor de transport, materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanţă şi muniţiei necesare, pachetul de suport logistic iniţial şi a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice şi cu regim special.

În data de 11 iulie, Departamentul de Stat al SUA a anunţat aprobarea unei posibile vânzări către România în cadrul Programului Foreign Military Sales – FMS a sistemelor PATRIOT configuraţia 3+, cu un cost estimat de 3.9 miliarde de dolari fără TVA, şi notificarea Congresului SUA, conform procedurilor.





Se închid două programe





Reamintim că, recent, Guvernul a anunţat că vrea să închidă două dintre cele opt programe de înzestrare a MApN chiar în acest an. Este vorba de cele de echipare cu o primă baterie de rachete Patriot şi de implementarea acordului de cooperare industrială cu General Dynamics pentru producerea de transportoare.

În contextul în care a alocat 2% din PIB pentru Apărare, Guvernul României accelerează demersurile de dotare a Armatei. Autorităţiile susţin ca peste o treime din suma alocată de Guvern pentru Apărare se va duce în programele de înzestrare.

„Sunt investiţii extrem de serioase, care au un acord prealabil al Parlamentului României, (....) sunt opt programe de înzestrare a Armatei aprobate de Parlamentul României, opt programe de înzestrare aprobate de CSAT, programe din care, anul acesta, vom încerca să acoperim două. Mă refer la achiziţia primului sistem de rachete Patriot, nu am să vă dau suma exactă, este undeva la 700 de milioane de dolari. (...) Totodată, cu eforturi susţinute, a fost semnat de către Ministerul Economiei un Memorandum cu General Dynamics, companie renumită în industria de armament internaţională, şi un acord de cooperare industrială.", a spus Mihai Fifor.

Ministrul a adăugat că, anul viitor, se intenţionează demararea procedurilor pentru realizarea, în România, a patru corvete pentru Forţele Navale Române. Este un program de tipul celui dezvoltat cu General Dynamics. Pe baza unei proceduri competiţionale se poate selecta o societate care să poată transfera în industria de specialitate românească tehnologie şi să producă în România echipamentele dorite de MApN.





Elicoptere de la Airbus şi Bell Hellicopters





Reamintim că, în prezent, mai sunt în curs de realizare două programe în urma cărora Fortele Aeriene vor fi dotate cu elicoptere de către francezii de la Airbus şi americanii de la Bell Hellicopters. Este vorba de modelul francez multirol H215M şi de celebrul aparat american de atac AH-1Z Viper.