VIDEO Ludovic Orban îşi află soarta peste două săptămâni. DNA a cerut un an de închisoare cu executare pentru liderul PNL

UPDATE Instanţa a anunţat că va da o sentinţă peste două saptămâni, pe 5 martie. Procurorul DNA a cerut un an de închisoare cu executare pentru liderul PNL.

UPDATE Procurorul despre sentinţa instantei de fond: „contrar opiniei instantei de fond considerăm că există toate elementele constitutive ale infractiunii pntru care inculpatul a fost trimis in judecată, plus folosirea influentei functei de presedinte al PNL pentru obtinerea sumei din partea martorului denuntător. (...) Acesta era constient de pozitia sa si a folosit-o in scopuri necuvenite. Da, martorul este cel care l-a contactat pe inculpat, insa acesta a insistat pentru o intâlnire la domiciliul martorului. Orban i-a solicitat in mod expres «te gandesti si vezi daca poti sa-mi dai un sut in fund!». (...) Banii erau pentru directorii a doua posturi tv. «Iar aici doar noi stim» acest lucru demonstrează că demersul inculpatului a fost deliberat stiind că se afla in afara legii finantării campaniei electorale”, relatează anchetatorul.

La rândul lui, avocatul lui Ludovic Orban a explicat că „mesajele SMS ale martorului catre inculpat, de tipul «esti un labagiu» arat[ lipsa unei exercitări reale a influentei”.

Declaraţii Ludovic Orban

UPDATE Procesul a început. Procurorul a cerut pedeapsa cu executare, spre limita minimă pentru Ludovic Orban.

Acesta este în sala de judecată. Priveşte în gol, parcă nici nu ascultă ce spune procurorul.

Cu câteva ore înainte, Orban le spunea jurnaliştilor că „astăzi este ultimul termen, se susţin pledoariile finale, se pun concluziile (...). mă duc exact cum am participat în fiecare fază a procedurilor juridice atât la DNA, cât şi la instanţa de fond, cât şi la instanţa de recurs. Aştept să mi se facă dreptate. Aştept ca instanţa să judece exact după fapte, după lege şi să dea acea decizie care mi se pare normală şi care să consfiinţească faptul că eu nu am sărvâşit nicio infracţiune”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a afirmat, în contextul acuzaţiilor care au fost aduse recent DNA, că procurorul care i-a întocmit dosarul nu mai face parte din DNA. „În privinţa cazului meu pot să vă spun că procurorul care mi-a întocmit dosarul nu mai este în DNA. Domnul Negulescu este scos din magistratură. Acum sunt tot felul de ciorbe reîncălzite care se servesc seară de seară pe anumite canale media (...). Aici există Constituţie şi lege, există CSM, Inspecţie Judiciară. Am auzit că Inspecţia Judiciară a efectuat cercetări în ceea ce priveşte activitatea DNA, deciziile se iau efectiv în baza acestei entităţi. Nu sunt adeptul telejustiţiei. (...)”, a spus Orban.

Achitarea