Judecătorii au admis cererea ANAF de poprire a conturilor lui Daniel Constantin. Politicianul are o datorie de 295.000 de euro la Dan Voiculescu

Decizia nu este definitivă şi a fost dată după ce pronunţarea a fost amânată de mai multe ori

„Respinge excepţia dreptului material la acţiune invocată de debitor prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite cererea formulată de creditoarea Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu debitorul Voiculescu Dan şi terţul poprit Constantin Daniel. Menţine poprirea înfiinţată de creditoare prin adresa de înfiinţare a popririi nr. MBR_DEC – 0001471-2016/12.12.2016 asupra disponibilităţilor băneşti datorate de terţul poprit Constantin Daniel, debitorului Voiculescu Dan. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Buftea. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 05.07.2017. Document: Hotarâre 4303/2017 05.07.2017”, este minuta Judecătoriei Buftea, postată pe portalul instanţelor.

Deputatul Daniel Constantin declara la sfârşitul lunii martie că că nu avea conturile blocate de ANAF, dar se află de un an în discuţii cu reprezentanţii instituţiei, fiind vorba de o procedură normală, la care se aştepta, iar el va urma calea care va fi decisă în momentul în care se va stabili procedura de recuperare în instanţă.

„Discut cu cei de la ANAF de mai bine de un an de zile. Este o procedură pe care o aşteptam, speram să o instituie ceva mai de mult. Este încă un pas pe care-l fac în recuperarea unui prejudiciu stabilit de instanţă. După ce se va stabili, se va termina această etapă procedurală, adică acel proces, atunci lucrurile vor intra în normal”, a declarat Daniel Constantin.

Povestea împrumutului

În 2007, Daniel Constantin a împrumutat suma de 100.000 de euro, cu scadenţă în 2016, iar în 2008, suma de 195.000 de euro, cu scadenţă în 2017. Pe 8 august 2014, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare şi plata prejudiciului de aproape 60 de milioane de euro. Între timp, ANAF-ul a vândut mai multe imobile, aflate în proprietatea familiei Voiculescu.

Iar anul acesta, pe 27 februarie 2017, Fiscul a deschis un proces la Buftea, având ca obiect „validare poprire menţinere poprire”, în care Dan Voiculescu are calitatea de „debitor”, dar Daniel Constantin pe cea de „Terţ poprit”.

În 2012, Daniel Constantin a povestit pe blog cum a ajuns să împrumute bani de la Dan Voiculescu. El a arătat că a început colaborarea cu Dan Voiculescu în 2006 când a primit propunerea să fie director al unei companii de consultanţă pentru absorbţia de fonduri europene.

„Gestul, o dovadă de încredere”

Daniel Constantin avea o experienţă de trei ani pe postul consilier pe probleme de integrare europeană în Ministerul Agriculturii. El mărturiseşte că a decis să treacă în mediul privat pentru a câştigă mai mulţi bani că să îşi întreţină familia.

"Aşa a început colaborarea cu domnul Dan Voiculescu. Am preluat conducerea unei societăţi comerciale care nu avea niciun angajat şi pe care am lăsat-o, după ani de activitate, cu peste 25 de angajaţi şi cu un portofoliu important de proiecte aprobate de autoritatea de management. În anul 2007, am vândut apartamentul din Crângaşi şi am dorit să contractez un credit care să-mi permită să construiesc o casă pentru cei doi copii. Acesta este momentul despre care s-a scris insistent în ultmele zile, fără să mă întrebe nimeni care este adevărul. Aveam deja o mare parte din acte depuse la banca pentru a contracta acel credit, mă pregăteam chiar să le semnez, când domnul Voiculescu, aflând despre intenţia mea, mi-a propus să-mi împrumute dansul suma necesară pentru construcţia casei pe care o aveam deja proiectată. Vreau să precizez foarte clar, că în acel moment, eram directorul general al acelei societăţi comerciale şi aveam un venit foarte bun. Nu intenţionăm să intensific activitatea politică sau să mă întorc în administatia publică. Am considerat că gestul domnului Voiculescu era o dovadă de încredere, o recunoastre a faptului că am realizat performanţe importante în activitatea mea curentă. De altfel, mi-am dorit că împrumutul menţionat anterior să fie public, tocmai pentru că nu am nimic de ascuns la mijloc. Contractul de împrumut expiră în anul 2016-2017 putând fi prelungit oricând după această dată, precum poate fi rambursat în rate egale sau în orice altă formă în funcţie de posibilităţi", explică ministrul.

Cearta cu Voiculescu

În timpul procesului din dosarul ICA, relaţiile dintre Daniel Constantin şi Dan Voiculescu s–au răcit. După condamnarea mogului, Constantin a explicat într-un interviu, în martie 2015, de unde a început totul. El a explicat că totul a început după ce a refuzat să se implice în dosarul lui Voiculescu, în calitate de ministru al Agriculturii. Din acel moment s-a dat ordinul ca la Antena 3 să înceapă linşajul împotriva sa.

„Am avut discuţia vis-a-vis despre ceea ce se întâmplă în acel dosar, n-aş spune provocată de domnia sa, ci am simţit nevoia să spun că nu voi interveni niciodată în acel dosar. Am avut senzaţia că dânsul a înţeles, chiar dacă alţi membri ai familiei sale probabil că nu au înţeles, de aceea, până în momentul în care s-a întâmplat condamnarea din august 2014, nu am avut niciun fel de conflict. Sigur că după aceea condamnare am avut semnale că există o supărare şi că va începe un atac, la un moment dat. Imediat după 16 noiembrie, când au început atacurile, atacurile pentru schimbarea mea de la conducerea PC. Cred că acolo (la Antena 3 n.r.), la un post de televiziune patronat de domnul Voiculescu sau de familia domniei sale, evident o persoană din conducerea acelei trust a pornit, la un moment dat, o campanie de presă, cu care n-am nicio problemă, dar este evident când se pun titluri de genul ”Daniel Constantin a băgat 12 oameni nevinovaţi în puşcărie”, a mai declarat Constantin.