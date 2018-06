Jandarmerie: Protestul #rezist anunţat sâmbătă în Piaţa Victoriei nu are autorizaţie

Reprezentanţii Jandarmeriei Capitalei au declarat că protestul #rezist anunţat sâmbătă în Piaţa Victoriei nu are autorizaţie de la Primăria Capitalei, în timp ce mitingul PSD a obţinut autorizaţie de la instituţia condusă de Gabriela Firea, transmite Mediafax. Parcarea Parlamentului va fi folosită de participanţii la mitingul PSD. Reacţia lui Tăriceanu Protestatarii #rezist au anunţat, pe Facebook, că, sâmbătă, între orele 18.00 şi 23.00, în Piaţa Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune cu mitingul organizat de PSD, aceştia precizând că Liviu Dragnea îşi poate găsi un alt loc pentru aceasta manifestare.

"SĂ FIE CLAR: În Piaţa Victoriei, zilnic între orele 18:00 şi 23:00 există un protest notificat de către protestatarii #rezist. Drept urmare multiplul cercetat penal, infractorul condamnat Liviu Dragnea are dreptul fie să facă miting în Piaţa Victoriei dar în afara intervalului orar 18:00 - 23:00, fie să îşi caută alt loc pentru miting, de preferat la el in Teleorman. Sâmbăta, 9 iunie 2018, în Piaţa Victoriei e protest #rezist, orice altă manifestaţie in zonă şi in intervalul orar este ilegală! NU CEDĂM, NU DĂM ÎNAPOI, PUNCT", se arată într-o postare pe Facebook pe contul mişcării #rezist

Partidul Social Democrat a anunţat că, sâmbătă, 9 iunie, între orele 20.00 şi 22.00, va organiza un miting împotriva abuzurilor, în Piaţa Victoriei, manifestare la care vor participa peste 30.000 de persoane. Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat, marţi, că la mitingul de sâmbătă se bazează pe cetăţenii care vor să protesteze împotriva abuzurilor unora dintre instituţiile statului, refuzând să avanseze un număr de persoane care urmează să meargă în Capitală, dar spunând că în Vrancea „oho, sunt foarte mulţi cetăţeni nemulţumiţi”.

Întrebat cum va fi realizat transportul vrâncenilor spre Capitală, unde sâmbătă va avea loc un miting organizat de PSD, Marian Oprişan, a declarat că „fiecare vine cu ce poate”. „Mă bazez pe cetăţenii care vor să protesteze împotriva abuzurilor unora dintre instituţiile statului. De unde să ştiu eu câţi cetăţeni vor participa? Suntem în măsură să mergem împreună cu toţi cetăţenii nemulţumiţi. Ohoo, sunt foarte mulţi nemulţumiţi în Vrancea. Fiecare va veni cu ce poate. Important e să apărăm statul de drept, democraţia libertăţii şi drepturile cetăţenilor”, a spus Marian Oprişan.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a vorbit marţi despre mitingul pe care PSD îl va organiza pe 9 iunie pentru susţinerea democraţiei şi împotriva abuzului. Acesta a explicat că mitingul este o formă de protest care în orice democraţie este asociat cu opoziţia, nu cu puterea. „Mitingurile sunt o formă de protest şi protestul se asociază în mod normal într-o democraţie cu opoziţia. Nicio societate normală un miting de protest nu se asociază cu puterea. Cei de la putere au Guvernul, Parlamentul, au toate resursele pentru a rezolva orice problemă. Organizarea unui miting este o abordare caraghioasă şi pur populistă”, a precizat Klaus Iohannis.

Biroul Permanent al Parlamentului a decis miercuri ca autocarele şi maşinile care vor veni pe 9 iunie la mitingul organizat de PSD să poată fi parcate în curtea Parlamentului. Această decizie a legislativului vine în contextul în care mai mulţi protestari veniţi din Moldova, pentru a cere autorităţilor construcţia autostrăzii, au fost opriţi la intrarea în Capitală.

„Pentru evenimentul care este programat sâmbătă, în cursul zilei şi al după-amiezii probabil că unii parlamentari vor dori să vină la Parlament pentru a se întâlni cu o serie de cetăţeni, ca atare a trebuit, deşi mi se pare absolut nenecesar, să voteze Biroul Permanent utilizarea parcării sâmbătă de către parlamentari. Mi se pare un exces de birocraţie din partea aparatului Parlmanentului, dar trebuie să facem şi lucruri de acest gen. Am dat aprobare pentru ca parcarea să fie folosită în ziua de sâmbătă de parlamentari. Dacă o sa vină şi invitaţii, trebuie să ştiţi că şi invitaţii care vin zi de zi tot cu maşinile vin, tot în parcare intră, e clar", a anunţat Tăriceanu.