Ioana Băsescu, interceptată de fostul iubit: „Deschide-ţi bluza! Vreau să văd că nu ai tehnică pe tine, băiatule!”. Dosare noi pentru Videanu şi Blaga

DNA îi bănuieşte pe cei doi foşti lideri PDL că au minţit atunci când, în dosarul Elenei Udrea, au spus că nu ştiu cine s-a ocupat de plata unor firme de consultanţă, una deţinută de Dan Andronic şi a doua de israelianul Tal Silberstein. Cei care se ocupau de plăţi la partid au declarat, în timpul anchetei, că au asistat la discuţii despre bani, potrivit Digi24.

„Îmi amintesc că acele contracte le-am semnat la cererea domnului Adriean Videanu. (...) Plăţile le-am realizat tot la solicitarea domnului Videanu, iar cu prilejul verificărilor realizate la nivelul partidului pentru a putea răspunde solicitărilor DNA am constatat că s-au plătit 150.000 euro către GQR şi 158.000 euro către GCS. Din ce ştiu eu, nu am primit facturi pentru aceste sume de la cele două companii”, se arată în declaraţia unui martor.

În dosarul ajuns pe masa instanţei sunt pagini întregi de stenograme, ai căror protagonişti sunt Ioana Băsescu şi fostul său iubit. Cei doi sunt acuzaţi că au fabricat contracte de prestări servicii pentru a justifica bani cheltuiţi în campanie, dar şi în interes personal. Numai că, în iarna lui 2015, Fiscul a cerut justificări pentru sumele cheltuite.

Stenograme din dosar:

Postul TV a publicat şi o parte din cele patru convorbiri dintre cei doi au fost interceptate, Ioana Băsescu fiind din ce în ce mai precaută.

Francesco: Am o problemă (...) A venit hârtie!

Ioana: Ce hârtie?

Francesco: De la Fisc, să le dau nişte hârtii şi nişte justificări de cheltuieli. Din noiembrie 2009, cu nişte firme care s-a întâmplat ce s-o fi întâmplat atunci.

Ioana: Şi eu ce să fac?

Francesco: Păi, nu ştiu, că astea sunt din 2009, din decembrie, noiembrie, campanii şi aşa mai departe (...) Or să mă întrebe: "Ce ţi-au prestat, ce ţi-au făcut ăştia?". Eu ce le zic lor? (...) Dan Andronic, eu n-am lucrat nimic cu el!

Ioana: Tu ştii foarte bine care a fost situaţia atunci, da?

Sursa: rechizitoriul procurorilor

Ioana Băsescu: Deschide-ţi bluza că vreau să văd!

Francesco: Dar de ce tre' să mă zgârii? De ce râzi de mine?

Ioana: Vreau să văd că nu ai tehnică pe tine, băiatule!

Francesco: Asta este ultima, înţelegi? Asta este ultima! Eu înţeleg că tre să fiu eu prostul să cadă şi să răspundă, că nu o să răspundă nimeni altcineva, o să răspund eu!

Sursa: rechizitoriul procurorilor

De altfel, Giovanni Francesco a susţinut în faţa procurorilor că a semnat contracte pe care le primea de la iubita lui de atunci, însă pe moment a considerat că nu face nimic ilegal.

Un alt martor cheie al procurorilor este Ştefan Lungu. După ce a fost co-inculpat în primul dosar în care a fost judecată Elena Udrea, în cazul finanţării campaniei lui Traian Băsescu din 2009, fostul consilier a devenit denunţător. A povestit cum şi-a pus la dispoziţie firmele pentru a încasa banii folosiţi apoi pentru plata cheltuielilor de campanie.