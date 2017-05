Hackerii Anonymus l-au devoalat pe pedofilul acuzat că a abuzat o fetiţă de 3 ani vândută de propriii părinţi

„Cred că studiile ştiinţifice vor arăta, încetul cu încetul, că pornografia infantilă şi dragostea cu copii nu numai că nu-i marchează, dar poate fi o contribuţie pozitivă în viaţa lor”. Cuvintele aparţin bucureşteanului Cătălin Stănescu (29 de ani), administratorul unui web-site destinat persoanelor care susţineau legalizarea pornografiei infantile. Bărbatul ar fi folosit pe internet pseudonimul „Ropedo” – cel mai probabil, susţin anchetatorii, acronimul cuvintelor „pedofil român”.

Stănescu este în centrul celei mai recente anchete de pedofilie din România. Una dintre acuzaţii este fără precedent: bărbatul este suspectat că a violat o fată de 3 ani, cu acceptul părinţilor săi. Costul unei partide sexuale cu copila ar fi variat între între 500-600 de lei. El ar fi fotografiat partidele sexuale şi ar fi postat imaginile pe site –ul pe care-l administra.

Cei doi părinţi, Laura şi Răzvan Rădulescu, şi Stănescu au fost arestaţi preventiv, pe 28 aprilie, de magistraţii de la Tribunalul Bucureşti. Soţii Rădulescu sunt acuzaţi de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală de complicitate la viol şi trafic de minori, în timp ce Stănescu este acuzat de pornografie infantilă în formă continuată, viol şi folosirea serviciilor unei persoane exploatate.

Atacul hackerilor „Anonymus“

Totul începe în 2011, momentul în care „Ropedo” administra site-ul „Lolita City”. În esenţă, acesta folosea serviciile de anonimizare ale reţelei „Tor”- The Onion Router. Site-ul găzduia cantităţi mari de imagini şi filme pornografice cu minori. Activitatea utilizatorilor „Tor” nu poate fi depistată din cauza unui sistem special care ricoşează semnalele între diferite adrese IP. În acel an, gruparea internaţională de hackeri „Anonymus” a atacat serverele care găzduiau materialele pornografice şi l-au scos din funcţiune. Datele obţinute de hackeri au fost salvate şi puse la dispoziţia FBI pentru demararea unor anchete penale.

În cadrul acestei activităţi, ofiţerii americani au descoperit şi activitatea utilizatorului „Ropedo”, care se conecta din România. Informaţiile au fost transmise de FBI către autorităţile române, prin intermediul Europol.

„Salut, salut! Văd că ai interese cam ca ale mele, dar de la un an, he, he. Fetiţele de 5 ani îmi întorc privirea de fiecare dată, mai ales dacă au codiţe! Se mai înroşesc câteodată, dacă văd că te uiţi la ele”, discuta „Ropedo”, pe site-ul „Lolita City”, cu „Voinic”. În spatele user-ului „Voinic” era un polonez, amator de fotografii pornografice cu copii, dar care vorbea româneşte.

„Şi eu îmi pierd capul dacă văd o fetiţă mai dulce. E greu uneori să mă abţin să mă uit la ele. Iar pe plajă sunt pierdut de tot”, spunea „Voinic”. Cei doi discutau despre filmele cu fetiţe şi despre mai multe deviaţii sexuale, despre care considerau că sunt normale. „Da, ştiu cum e la plajă. E ca într-un sex-shop: Look, but don’t touch (Te uiti, dar nu atingi – engleză). Şi eu mor după orgasmele la fetiţe drăguţe. Unul din preferatele mele este...”, îi transmitea imaginea pornografică „Ropedo”, potrivit datelor din anchetă aflate la Tribunalul Bucureşti.

Îi plăceau „fetiţele drăgălaşe“

Procurorii DIICOT au mers pe firul IP-ului folosit de „Ropedo” şi au descoperit că acesta s-a conectat şi la alte site-uri similare, cum ar fi „Pedobook” sau „Pedoboard”. Românul ar fi utilizat la profil aceeaşi imagine de profil şi aceeaşi descriere personală. El spunea că iubeşte fetiţele drăgălaşe, în fuste mini şi ciorăpei, iar câteodată îi face plăcere să se uite la sexul dur, dar niciodată la violenţă non-sexuală. „I love cute girls in mini-skirts and stockings. Sometimes I enjoy watching rough sex, but never non-sexual violence”. Lista de „interese” a lui „Ropedo” includea „viol, zoofilie, drăgălăşenie, privitul sub fustiţe, fantezii cu şosete”.

Potrivit datelor transmise de FBI, românul comenta atunci când apăreau fotografii pornografice cu copii, „încântător să vezi cât de mică este mâna ei, în comparaţie cu penisul lui”, sau „mmmmm, foarte interesant”.

Potrivit unor surse judiciare, în martie 2017, un bărbat din Bucureşti cercetat de procurorii DIICOT pentru pornografie infantilă a făcut un denunţ împotriva lui „Ropedo”, şi i-ar fi dezvăluit identitatea reală, Cătălin Stănescu. Acesta i-ar fi povestit că are acces la o fetiţă de 3 ani, şi chiar i-ar fi arătat fotografii. Era vorba de scene erotice în care apăreau fetiţa, Stănescu şi mama fetei, Laura Rădulescu. Preţul unei partide de sex, cu mama şi fetiţa, ar fi fost între 500 şi 600 de lei.

„Nu accept ca fata de 4 ani să fie violată“

Interceptările telefonice au dezvăluit că fetiţa era lăsată foarte des în grija lui Stănescu, mai ales atunci când părinţii erau ocupaţi. Din interceptări a reieşit că soţii Rădulescu ar fi practicat prostituţia.

„Să ai grijă de bebe că clientul ne-a luat două ore”, îi scria mama unei persoane care avea grijă de fată. Prieten al familiei, această persoană avea grijă de copil când era lăsată singură. La un moment dat, chiar i-a scris mamei, într-un sms despre ororile din casă: „Răzvan mă loveşte pentru că nu accept ca fata de 4 ani să fie violată?”. „Cum tu vei continua să-ţi vinzi fata, la un moment dat va vedea şi mai multă lume”, îi mai spunea aceasta. „Dacă nu-mi ziceaţi, eu nici nu ştiam pentru ce m-a lovit Răzvan, că v-am mai spus şi altădată (ce face Cătălin cu Bebe) şi n-aţi reacţionat aşa, arătaţi atunci ca şi cum n-aţi şti”, erau reproşurile prietenei. Scena cu cearta, pomenită în sms-urile transmise mamei, a fost povestită şi procurorilor DIICOT, în declaraţia de martor.

Acuzatul neagă faptele: „Ne atingeam doar în joacă”

Cătălin Stănescu a negat în faţa anchetatorilor acuzaţiile de viol. El a spus că au existat atingeri intime între el şi fetiţă, doar în joacă, întrucât obişnuia să o ia în locuinţa sa şi să îi facă baie. A afirmat că petrecea timp cu persoana vătămată, pe care o ducea în parc sau la mall ori o lua în locuinţa sa, doar pentru că aceasta era dorinţa copilului. Şi cei doi părinţi au negat acuzaţiile. Totuşi, procurorii DIICOT susţin că probele obţinute la percheziţia informatică şi interceptările telefonice dovedesc vinovăţia acestora. După începerea anchetei, fata a fost încredinţată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului dintr-un sector din Capitală.

Din interceptările telefonice a rezultat, de asemenea, că minora este uneori încuiată pentru mai multe ore într-o cameră în apartamentul în care părinţii săi se prostituează.