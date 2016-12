Fugarul Sebastian Ghiţă acuză că „dosarele cu patroni de media au fost măsluite“, într-o a doua înregistrare difuzată dupa dispariţie

„Am văzut cu ochii mei ce a făcut Laura Codruţa Kovesi în cazul Realitatea Media. Îşi dorea un caz spectaculos şi m-a folosit pentru a fabrica un dosar. Am auzit despre cazul lui Voiculescu de la fostul preşedinte Băsescu. Mi-a zis că are înregistrări cu felul în care s-a executat închiderea lui Dan Voiculescu. Am info despre felul în care acest sistem represiv l-a executat pe Adrian Sârbu. Toate dosarele cu patroni de media au fost măsluite, aranjate. În cazul meu, totul a început cu numirea unui ofiţer nou la SRI Prahova.