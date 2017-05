Florian Walter, martor în dosarul lui Bădescu: „I-am plătit fostului primar al Ploieştiului cazarea în cantonamentul din Antalya pentru că atunci era ziua mea”

ompletul de cinci judecători al instanţei supreme, care judecă apelul în dosarul în care Iulian Bădescu a fost condamnat, în iunie 2016, la trei ani de închisoare cu executare pentru că a finanţat ilegal clubul de fotbal Petrolul, când a fost primar al Ploieştiului, l-a audiat luni, în calitate de martor, pe Florian Walter.



“L-am auzit pe Daniel Capră (fost finanţator al echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, n.r.) că jucătorii nu au primit banii, deşi echipa Petrolul câştigase Cupa României. Nu-mi amintesc dacă discuţia despre primele jucătorilor a fost anterioară sau ulterioară momentului la care i-am remis acestuia suma de 50.000 de euro. Capră Daniel nu mi-a mărturisit că i-ar fi dat vreo sumă de bani lui Bădescu. Eu am plătit deplasarea în Turcia a lui Bădescu Iulian. Eu eram preşedintele clubului şi mă ocupam de problemele sportive ale clubului. Am plătit eu 500 sau 600 de euro pentru Bădescu deoarece era ziua mea de naştere, am făcut 50 de ani. Nu-mi aduc aminte ca Bădescu să fi cerut să plătească el cazarea şi eu să-l fi refuzat. Am plătit cazarea şi pentru Daniel Capră. Deplasarea pentru ziarişti şi consilierii locali nu am plătit-o eu”, a spus Florian Walter în faţa instanţei.



Judecătorii l-au audiat apoi pe Marius Bucuroiu, fostul director general şi contabil şef al clubului Petrolul Ploieşti, care a arătat în declaraţia de martor că ştie de la Daniel Capră că fostul primar Iulian Bădescu i-ar fi cerut bani pentru ca Primăria Ploieşti să premieze jucătorii clubului, în baza unei înţelegeri între finanţator şi autoritatea locală.



“S-au emis două facturi şi două chitanţe pe numele lui Bădescu, la cererea lui Capră, pentru cele două cantonamente. Erau de câte 500 de euro, reprezentând contravaloarea cazării în Antalya. Banii au fost achitaţi de Capră, la casierie. Capră mi-a spus că Bădescu i-ar fi pretins 10 sau 20 la sută din valoarea contractului în baza căruia urmau a fi premiaţi fotbaliştii. Un vara lui 2014, Capră mi-a zis că i-a dat lui Bădescu 70.000 de euro”, le-a spus Marius Bucuroiu judecătorilor.



A urmat declaraţia de martor-denunţător a lui Daniel Capră, care a arătat că Bădescu i-a transmis că pentru plăţile pe care le va face Primăria Ploieşti, comisionul său este de 20% din valoarea contractelor.



“În februarie, am preluat pachetul de acţiuni de la foştii acţionari ai FC Petrolul Ploieşti. În 2013 a fost o întâlnire la restaurantul meu, cu Walter şi Bădescu, am vorbit despre grila de premiere a jucătorilor. În Antalya m-am deplasat cu Walter, apoi au venit Bădescu şi alţi doi prieteni ai lui. Nu am văzut ziarişti care să-l fi însoţit. În apartamentul lui Walter am discutat despre un comision, eu, Bădescu şi Walter. Comisionul trebuia plătit de mine lui Bădescu, în funcţie de sumele pe care urmau să le plătească jucătorilor. El a zis că, pentru contractele pe care le semnează Primăria, comisionul său porneşte de la 20 la sută”, le-a spus Daniel Capră judecătorilor.



El a povestit în continuare că, după o discuţie cu Florian Walter, acesta l-a asigurat că Bădescu se mulţumeşte şi cu 10 procente.



“După o discuţie de 40 de minute, eu fiind nemulţumit deoarece cu Walter am discuta pentru un comision de 10 procente, Walter mi-a spus că, până la urmă, o să rămână 10 la sută, nu 20 de procente. Primăria trebuia să plătească trei milioane de euro în urma rezultatelor obţinute de echipa. Ne-am întâlnit ulterior şi Bădescu mi-a zis că nu poate plăti jucătorii, deoarece echipa are nişte datorii istorice de 500.000 de euro. Datoriile nu mă priveau pe mine şi mi-a zis că FC Petrolul Ploieşti trebuie să plătescă datoria. Într-un final, în 2013, a plătit Primăria 1,2 milioane de euro. (…) Urma să-i dau comisionul de 10%. I-am dat 100.000 de euro şi i-am zis că rămân dator cu 20.000. Banii erau de la cunoscuţi şi de la Walter. El mi-a dat mai de multe ori împrumut. Din banii lui Walter, i-am dat 60.000 de euro lui Bădescu. Nu am încheiat cu Walter niciun act. Restul erau de la cămătari. Walter nu avea de unde să ştie că banii lui au ajuns la Bădescu, iar banii i-am dat la restaurantul meu”, a mai spus Daniel Capră.



În 16 iunie 2016, Iulian Bădescu a fost condamnat, de instanţa supremă, la trei ani de închisoare cu executare pentru că a finanţat ilegal clubul de fotbal Petrolul, în perioada în care a fost primar al municipiului Ploieşti, cerând în schimb 10% din valoarea sumelor alocate, respectiv 300.000 de euro.



Fosta secretară a municipiului Ploieşti, Oana Cristian Iacob, şi fosta şefă a Direcţiei Juridice din primărie, Iulia Alina Alexandru, au fost condamnate la câte trei ani de închisoare cu suspendare, ambele fiind acuzate de abuz în serviciu.



Instanţa a mai dispus ca cei trei să plătească, în solidar, opt milioane de lei daune civile Consiliului Local Ploieşti.



Decizia a fost contestată la Completul de cinci judecători, care va da o hotărâre definitivă în acest dosar.



Procurorii DNA Ploieşti l-au trimis în judecată pe Iulian Băsescu în 26 mai 2015, pentru abuz în serviciu, luare de mită, efectuarea de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută şi folosirea influenţei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Faptele vizează finanţarea ilegală a clubului de fotbal Petrolul Ploieşti cu fonduri de la bugetul local şi, potrivit procurorilor, ar fi fost comise de Bădescu atât în mandatul de primar, cât şi anterior, în mandatul de senator din perioada 2008-2012.



Anchetatorii au arătat în rechizitoriu că, în ianuarie 2013, Iulian Bădescu a semnat un contract de cooperare între Primăria Ploieşti şi Asociaţia Comunitară ”Lupii Galbeni 2012” Ploieşti, iar şase luni mai târziu, în 28 iunie, a avizat şi regulamentul privind punerea în aplicare a acestuia, deşi documentul nu trecuse de controlul financiar preventiv. Ulterior, în baza acestui contract, a dispus plata către asociaţie a sumei de opt milioane de lei, în trei tranşe.



În schimbul acestor finanţări ilegale, Bădescu i-ar fi cerut unui reprezentant al Asociaţiei ”Lupii Galbeni 2012” Ploieşti un comision de 10% din valoarea totală a sumelor ce urmau să fie acordate de Primăria Ploieşti jucătorilor echipei de fotbal FC Petrolul Ploieşti, respectiv 300.000 de euro. De asemenea, Bădescu ar fi cerut să i se plătească transportul şi cazarea, în ianuarie - februarie 2013 şi ianuarie - februarie 2014, la două hoteluri din Turcia, unde a însoţit echipa în cantonament.



Procurorii o acuză pe Oana Iacob că a avizat abuziv legalitatea hotărârilor Consiliului Local Ploieşti prin care s-au aprobat contractul de cooperare între municipiul Ploieşti şi Asociaţia Comunitară ”Lupii Galbeni 2012” şi Regulamentul de aplicare a acestuia. Banii au fost alocaţi în urma votului favorabil din Consiliului Local Ploieşti, luat în baza rapoartelor de specialitate semnate de şefa de atunci a Direcţiei Juridice, Iulia Alexandru.



Dosarul a fost deschis la DNA în urma unei sesizări făcute de o fostă directoare din Primăria Ploieşti, iar fostul patron al clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, Daniel Capră, este denunţător în cauză.