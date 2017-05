Elena Udrea, la Antena 3: „Am făcut plângere la Parchetul General. Un martor a fost determinat să susţină anumite lucruri împotriva mea“

„Plângerea pe care am făcut-o este un demers important şi în contextul în care vorbim despre înregistrări ce arată modul în care se derulează anchetele şi cum se implică ofiţerii şi procurorii în influenţarea cursului unei anchete, într-o direcţie sau împotriva cuiva. Cred că este foarte credibil ceea ce mi s-a întâmplat zilele trecute. Presupun că este vorba de un domn, cel care mi-a transmis, printr-un intermediar — o persoană foarte apropiată, date foarte credibile şi începuturi de dovezi cum că ar deţine o înregistrare a unor convorbiri dintre procurori, procurori şi poliţişti, implicaţi într-un dosar care mă vizează şi care este în anchetă la DNA, din care reiese că a fost determinat un martor sau o persoană să susţină anumite lucruri împotriva mea", a declarat Elena Udrea la Antena 3, citată de Agerpres.

Despe ce dosar este vorba

În dosarul privind campania prezidenţială din 2009 sunt acuzaţi Elena Udrea, Ioana Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu, Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner, fost director general al Oil Terminal, omul de afaceri Giovanni Mario Francesco, fostul concubin al Ioanei Băsescu, consultantul politic şi jurnalistul Dan Andronic

Instanţa supremă a condamnat-o pe 28 martie 2017, în dosarul “Gala Bute”, pe fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea la şase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu, fiind achitată pentru tentativa de folosire de declaraţii false sau incomplete. Decizia a fost contestată la Completul de 5 judecători.

Elena Udrea a mai explicat la Antena 3 că a depus mai multe probe la Parchetul General, dezvăluind că i s-a cerut suma de 10.000 de euro pentru a primi acea înregistrare.



"Am toate datele. Am telefonul pe care l-am primit, sunt înregistrări video, sunt înregistrările discuţiilor dintre persoana care a contactat-o pe asociata mea. Sunt toate probele care pot duce la identificarea atât a celui care deţine înregistrarea, cât şi la înregistrarea însăşi. Eu presupun că nu am fost contactată direct pentru că telefonul meu este monitorizat. În plângerea de la Parchet am declarat că s-au cerut 10.000 de euro pentru a mi se pune la dispoziţie această înregistrare. (...) Eu nu pot să fac anchetă paralelă. Chiar dacă în trecut am avut o funcţie importantă în stat, astăzi sunt un simplu cetăţean. Nu am cum să fac anchete paralele, aşa că am apelat la Parchetul General şi am indicat mijloacele de probă pentru situaţia pe care o invoc şi eu cred că ancheta procurorilor de la Parchetul General va putea duce la aflarea adevărului în situaţia aceasta", a spus Udrea la Antena 3, citată de Agerpres.



Elena Udrea a declarat că ea a ascultat doar o parte din acea înregistrare şi crede că este vorba despre dosarul privind finanţarea campaniei electorale din 2009, în care este cercetată de DNA.



"Persoanele invocate sunt reale, situaţia este reală şi o pot identifica. Cred că este dosarul privind finanţarea campaniei electorale din 2009. (...) DNA lucrează în acest dosar, problema este cum lucrează. Dacă lucrează corect sau dacă influenţează oamenii să dea declaraţii aşa cum trebuie ca să fie declaraţii acuzatoare. Acest lucru trebuie aflat, pentru că nu este doar situaţia mea acum. Vedeţi că apar înregistrări de peste tot, cum se fac dosarele, cum sunt influenţaţi oamenii, ce relaţie există între anchetatori şi părţile din dosar", mai spune Udrea.