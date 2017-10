DNA are termen până astăzi pentru a trimite obiecţii la raportul întocmit de Inspecţia Judiciară

„Inspecţia Judiciară a finalizat raportul privind rezultatele controlului la Direcţia Naţională Anticorupţie. Raportul a fost avizat cu observaţii de conducerea Inspecţiei Judiciare şi a fost transmis azi, 26 septembrie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie în vederea formulării eventualelor obiecţiuni”, anunţă Inspecţia Judiciară.



Termenul limită stabilit de inspectorii judiciari pentru formularea de obiecţiuni este 2 octombrie 2017, urmând, apoi, ca documentul să ajungă la Secţia pentru procurori a CSM, cae va analiza rezultatele, arată Agerpres.

Ministrul ar vrea IJ la minister

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat, joi seară, la Antena 3, că toate tensiunile dintre Inspecţia Judiciară (IJ) şi CSM, precum şi dintre Inspecţia Judiciară şi DNA nu fac decât să confirme faptul că această instituţie trebuie să fie scoasă de sub tutela CSM.

Potrivit ministrului Justiţiei, pentru consolidarea independenţei Inspecţiei Judiciare sunt luate în calcul două modele: cel francez, cu IJ la Ministerul Justiţiei şi cel italian, cu IJ ca instituţie de sine stătătoare.



"În mod sigur, Inspecţia Judiciară trebuie să îşi consolideze independenţa. În mod sigur, Inspecţia Judiciară necesită unele reconsiderări la nivel normativ. Spre exemplu, să nu ai un şef al Inspecţiei Judiciare cu un mandat pe viaţă, să aibă un mandat limitat, pentru că regula în România şi peste tot este a mandatelor limitate. Sunt trei variante: să rămână Inspecţia la CSM, dar cu consolidarea independenţei, să treacă Inspecţia la Ministerul Justiţiei. Şi mai spuneam, şi spun şi astăzi, că există şi modelul italian, model în care Inspecţia Judiciară nu se află nici sub umbrela CSM şi nici a Ministerului Justiţiei, ci este o entitate distinctă, care are competenţe proprii, care are o lege proprie de organizare şi funcţionare şi care îi conferă în felul acesta garanţii de independenţă în îndeplinirea atribuţiunilor. La momentul la care vorbim, legea în vigoare are o incompatibilitate funcţională, pentru că CSM adoptă regulamentul, dupa care Inspecţia Judiciară îşi desfăşoară activitatea. Adică cel controlat îi face regulamentul controlorului. (...) Regulile trebuie stabilite de lege. După care, raportul IJ treb supus aprobării CSM, adică vin cu concluziile la cel care m-a controlat", a declarat Toader.

Controlul, la solicitarea lui Tudorel Toader

Controlul Inspecţiei Judiciare a început în 17 iulie, la cererea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, care a declarat, în 3 iulie, că lupta anticorupţie nu înseamnă numai DNA, numai aplicare de pedepse, ci înseamnă prevenirea actelor de corupţie şi că, în calitate de ministru, nu vede numai partea pozitivă, ci şi pe cea negativă, cu oameni arestaţi, condamnaţi, care se dovedeşte ulterior că sunt nevinovaţi, ceea ce înseamnă o tragedie şi o pată neagră pentru justiţie. Toader a precizat că a solicitat Inspecţiei Judiciare o verificare de fond a activităţii manageriale de la DNA şi de la Parchetul ICCJ, insituţii care nu au mai fost evaluate de 10 ani.



"Cred că oarecum a venit vremea clarificărilor la DNA. Prin raportul acela pe care l-am prezentat destul de amplu referitor la anchetarea modului de anchetare a OUG 13 eu am tras un puternic semnal de alarmă vizavi de activitatea DNA şi am subliniat nevoia imperativă ca activitatea DNA să se desfăşoare în limite constituţionale. Susţinem cu toată convingerea continuarea luptei împotriva corupţiei, dar vă rog să reţineţi că lupta împotriva corupţiei nu înseamnă numai DNA, numai aplicare de pedepse şi condamnări deci, înseamnă în primul rând prevenirea săvârşirii faptelor de corupţie, urmând ca norma plenală să fie ultima soluţie", a declarat ministrul Justiţiei.