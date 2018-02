UPDATE Dezvăluirile fostului deputat Vlad Cosma. Acesta acuză procurorii anticorupţie că au inventat dosare în baza unor probe prefabricate. Reacţia DNA

Fostul deputat PSD Vlad Cosma a prezentat, duminică seară, unele înregistrări în care a dezvăluit cum procurorul DNA Ploieşti Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior în dosarul lui Sebastian Ghiţă.

„Mă numesc Vlad Cosma şi am fost ales în 2012 deputat în Parlamentul României de către cetăţenii judeţului Prahova. Doresc să vă vorbesc de lucruri foarte grave. Multe persoane au prezentat în 2017 dovezi despre modalitatea abuzivă de lucru a procurorului Portocală. Au urmat dezvăluirile făcute de sora mea cu privire la obsesia sentimentală a lui Portocală faţă de ea. Eu am să prezint latura infracţională şi grupul infracţional din care face parte. Mai fac parte Onea Lucian, celebrul procuror Mircea Negulescu (Portocală),poliţiştii Mihai Iordache şi Florea Gabriela. Scopul era să inventeze dosare în baza unor probe fabricate a unor importanţi oameni politici şi de afaceri pentru a obţine notorietate, avansări în funcţii şi salarii mărite la sfârşit de an. În aceeaşi modalitate a fost promovat Mircea Negulescu de la Parchetul Curtţii de Apel Prahova la DNA Ploieşti şi Onea Lucian în cadrul Colegiului de Conducere al DNA Bucureşti”, se arată în înregistrare.