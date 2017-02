De ce a primit milionarul Puiu Popoviciu 9 ani de închisoare: „Gradul de pericol social al faptelor comise de inculpat este deosebit de ridicat”

Curtea de Apel Bucureşti a motivat, pe aproape 300 de pagini, una dintre cele mai răsunătoare sentinţe date într-un dosar de corupţie, cea a milonarului Puiu Popoviciu, condamnat la 9 ani de închisoare în dosarul „Ferma Băneasa”.

Procesul a avut 27 de termene în care au fost audiaţi 91 de martori rezultând o medie de 4 martori pe şedinţă.

Pe 9 iunie 2016, judecătorii Curţii de Apel l-au condamnat pe Puiu Popoviciu la nouă ani de închisoare cu executare, pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, precum şi dare de mită şi la şase ani de închisoare cu executare pe Nicolae Alecu, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată. O mare parte din cei judecaţi în acest dosar au primit pedepse cu executare. Hotărârea nu este definitivă, putând fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

„Ferma Băneasa”, prejudiciu de 335.387.260 de lei

Dosarul „Ferma Băneasa” se judecă din decembrie 2012 la Curtea de Apel Bucureşti. Omul de afaceri Gabriel Popoviciu şi foştii şefi de la DIPI şi DGA Cornel Şerban (fost şef al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă din MAI - condamnat la doi ani şi şase luni cu executare) şi Petru Pitcovici (fost şef Divizie Operaţiuni din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, condamnat la doi ani de detenţie) au fost găsiţi vinovaţi, alături de alte opt persoane, pentru fapte de corupţie în legătură cu tranzacţionarea la un preţ subevaluat a unui teren de 224 de hectare de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) Bucureşti.

Procurorii au stabilit că prin aceste fapte s-a produs statului un prejudiciu de 335.387.260 de lei, iar dauna produsă USAMV Bucureşti se ridică la suma de 619.472.218 lei.

„Profituri extraordinare, însă, total nelegale”

Potrivit magistratului Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucureşti, Popoviciu este cel care a avut un rol determinat în desfăşurarea acţivităţilor ilegale care au condus în final la dobândirea proprietăţii unui bun însemnat din patrimoniul societăţii.



„Toate acţunile sale au fost îndreptate spre realizarea acestui scop şi obţinerea unor profituri extraordinare, însă, total nelegale. Faptele sale sunt deosebit de grave, din cauza consecinţelor acestora, prin privarea de resursele necesare a unei importante instituţii de învăţământ superior, care avea ca scop principal crearea de specialiştii necesari unei ramuri esenţiale a economiei naţionale”, au explicat magistratul.



Judecătorul arată că Popoviciu ar fi acţionat cu intenţie şi bună ştiinţă, „folosindu-şi cunoştinţele, relaţiile, conexiunile, poziţia socială şi chiar renumele tatălui său pentru realizarea scopului ilicit”. Afaceristul este fiul profesorului veterinar Bogdan Popoviciu din cadrul Universitatii de Agronomie.

Curtea a dezvăluit un „plan elaborat”

Milionarul ar fi determinat ca funcţionarii publici - care aveau competenţă în soluţionarea cererilor respective - să acţioneze conform voinţei sale şi a avut tot timpul grijă să nu întreprindă nicio acţiune directă, pentru care să poată fi tras la răspundere.



„Gradul de pericol social al faptelor comise de inculpat este deosebit de ridicat datorită modului în care acesta a acţionat, planului elaborat, ţintelor urmărite, valoarea socială atinsă, dar şi prin consecinţele produse. În ceea ce îl priveşte inculpatul Popoviciu Gabriel-Aurel, Curtea reţine că acesta nu a recunoscut comiterea vreunei fapte penale, nu a regretat niciuna din acţiunele sale şi nici nu a încercat în vreun mod să repare prejudiciul cauzat”, a mai arătat magistratul Ion-Tudoran.

„A încălcat cu bună ştiinţă legea”

Judecătorul a arătat că Popoviciu are o familie organizată, are studii superioare şi nu are antecedente penale. Prin prisma celor menţionate mai sus, acesta era obligat să aibă în societate o conduită ireproşabilă şi să-şi desfăşoare activităţile economice în deplină legalitate.



„Cu toate acestea, inculpatul a încălcat cu bună ştiinţă legea şi a fost persoana care poate fi definită ca generatoare a acestuia proces penal”,a explicat Curtea de Apel Bucureşti.



„La dozarea şi individualizarea pedepsei ce îi va fi aplicată, Curtea va avea în vedere toate aceste circumstanţe personale, modul şi condiţiile concrete în care au fost săvârşite faptele, urmările infracţiunilor, valoarea extraordinar de mare a prejudiciului, a faptului că acesta este nerecuperat, orientându-se spre un maxim prevăzut de lege, pe care însă îl consideră insuficient ca durată de timp, pentru reeducarea inculpatului, luându-se în considerare şi vârsta acestuia cu referire la dispoziţiile art.100 alin.2 din noul Cod penal”, a arătat judecătorul Ion-Tudoran, de ce l-a condamnat la 9 ani de închisoare.

Despre şefii din Servicii

În acest caz, Cornel Şerban fost şef al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă din MAI, a fost condamnat la doi ani şi şase luni cu executare, iar Petru Pitcovici (foto), fost şef Divizie Operaţiuni din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, a fost condamnat la doi ani de detenţie. Acuzaţiile: pentru complicitate la dare de mită şi favorizare a infractorului. Aceştia ar fi încercat să intervină pe lângă poliţistul de la DNA, Ioan Moţoc, delegat să facă ancheta în cazul „Fermei Băneasa”, pentru a dirija dosarul în favoarea lui Popoviciu.



Judecătorul arată că în întâlnirea de la Hotelul Howard -Johnson ce a avut loc între martorul denunţător Motoc şi Şerban, Pitcovici, Popoviciu, aceştia i-au dat de înţeles martorului că ajutorul pe care îl va primi în cazul unei soluţii favorabile de la Popoviciu va fi unul necondiţionat şi de mare importanţă.



Şerban şi Pitcovici i-au transmis martorului denunţător Motoc Ion diferite bunuri, însă, principalul beneficiu promis acestuia ar fi fost ajutorul pe care inculpatul Popoviciu i-l purea acorda în promovarea în funcţie şi avansarea în funcţie pe cale ierarhică.



„Cei doi inculpaţi i-au spus, în mod expres, martorului denunţător Motoc Ion, că inculpatul Popoviciu Gabriel-Aurel are o putere deosebit de mare «că la uşa lui aşteaptă şi fac coadă oameni politici importanţi, chiar şi premierul de la acea dată, Căin Popescu-Tăriceanu».”

„Trebuia să se abţină”

Faptul că Popoviciu a apelat la sprijinul celor doi ofiţeri superiori, dar şi implicarea acestora dovedeşte, potrivit Curţii de Apel Bucureşti, că toţi au urmărit un scop precis şi binedefinit, conştientizând ilegalitatea activităţilor desfăşurate de către inculpatul Popoviciu Gabriel-Aurel.



„Ca ofiţeri superiori de poliţie, dar nu numai, cei doi inculpaţi Şerban Ilie Cornel şi Pitcovici Petre Daniel aveau obligaţia legală şi profesională să nu se implice în niciun mod în ancheta respectivă, ba mai mult, să denunţe o astfel de cerere din partea oricărei persoane ce ar fi făcut-o”, arată Curtea de Ape Bucureşti.



„Inculpatul Şerban Ilie-Cornel a comis două fapte penale aflate în concurs real, una în calitate de complice, iar una în calitate de autor, este infractor primar, provine dintr-o familie organizată, are studii superioare, însă nu a recunoscut şi nici nu a regretat comiterea vreunei fapte penale.Prin această atitudine, nu a înţeles şi nu a realizat gravitatea faptelor sale, având în vedere profesia şi funcţia pe care le îndeplinea la momentul săvârşirii faptelor”, a motivat judecătorul Ion-Tudoran.



Magistratul arată că sinceritatea şi recunoaşterea faptei de către Şerban ar fi putut fi apreciată în mod deosebit de către Curte, această atitudine fiind o dovadă clară de regret şi îndreptare a acestui inculpat.

„Funcţia şi poziţia socială erau de natură să-l determine pe inculpatul Şerban Ilie-Cornel să se abţină de la orice act de natură să-i ştirbească prestigiul şi onoarea”, mai arată instanţa.

„A adus atingere onoarei şi demnităţii de ofiţer”

„Inculpatul Pitcovici Petru-Daniel a comis două fapte, în concurs real, una în calitate de autor, iar una în calitate de complice, nu are antecedente penale, provine dintr-o familie organizată, la momentul comiterii faptei avea calitatea de ofiţer superior de poliţie, exercitând o funcţie de execuţie în cadrul unei structuri înalte a Ministerului de Interne, cu o responsabilitate deosebită, situaţie ce trebuia să-l determine să aibă o conduită exemplară şi să evite orice angrenare şi relaţii cu persoane care erau cercetate penal, să se impune în evenimente de natură a-i aduce atingere onorarei şi demnităţii de ofiţer”, arată Curtea de Apel unde a greşit poliţistul.



Curtea a reţinut că acesta nu a recunoscut şi nu a regretat faptele sale. „Pedeapsa ce urmează a fi aplicată inculpatului va fi stabilită nu numai în raport cu circumstanţele personale ale inculpatului, cu poziţia avută de acesta înainte de procesul penal, dar şi în timpul acestuia, ci avânduz-se în vedere gravitatea deosebită a infracţiunilor săvârşite”, mai arată judecătorul Ion-Tudoran.

„Vinovăţia este certă şi neechivocă”

Judecătorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran de la Curtea de Apel Bucureşt a explicat pe ce şi-a bazat sentinţa.

„Toate susţinerile şi apărările inculpaţilor nu sunt susţinute în materialul probator existent la dosarul cauzei. Deşi prezentate pe larg şi în mod exhaustiv, în concluziile scrise aflate la dosarul cauzei, ele vor rămâne la stadiul de susţineri şi, prin urmare, nu vor influenţa în nici un mod pronunţarea hotărârii.



Inculpaţii nu şi-au probat în nici un mod susţinerile, iar vinovăţia ce rezultă din ansamblul materialului probator administrat în cauză este certă şi neechivocă. Faptele inculpaţilor sunt deosebit de grave, reprezintă o încălcare flagrantă şi esenţială a dispoziţiilor legale, consecinţele şi urmările acestora repercutându-se în mod direct şi nemijlocit asupra patrimoniului public, asupra scopurilor şi nevoilor pe termen mediu şi lung ale societăţii.



Lipsirea studenţilor din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară Bucureşti de o bază în care aceştia să se pregătească, să înveţe, să dobândească cunoştinţele necesare pentru a deveni specialişti într-un domeniu esenţial al vieţii economice a ţării accentuează gravitatea faptelor persoanelor vinovate şi afectează dezvoltarea societăţii pe termen mediu şi lung, cu consecinţe greu de estimat”.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Procurorii au arătat în rechizitoriul trimis instanţei că, în perioada 2000 - 2004, Ioan Niculae Alecu, beneficiind de sprijinul interesat al lui Gabriel Popoviciu, "în baza unui contract încheiat cu încălcarea prevederilor legale", a făcut posibilă aducerea unui teren de 224 hectare, aparţinând domeniului public al statului, ca aport în natură la capitalul social al SC Băneasa Investments SA, societate controlată de Popoviciu.

"În condiţiile în care terenul respectiv (ferma Băneasa) se afla în proprietatea publică a statului, conform legii, nu putea să facă obiectul vreunei tranzacţii şi, în plus, a fost în mod vădit subevaluat. În momentul constituirii ca aport la capitalul social al SC Băneasa Investments S.A., terenul a fost evaluat la valoarea de 1 USD/mp, în timp ce valoarea de piaţă de la acea dată era de aproximativ 150 euro/mp. Terenul se situează în partea de nord a oraşului Bucureşti, se învecinează cu DN1 Bucureşti-Ploieşti, iar pe acest teren s-au construit puncte de lucru şi sediile unor importante societăţi comerciale", au scris procurorii în rechizitoriu.

Condamnarea

Popoviciu a primit câte 7 ani închisoare pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată şi dare de mită. În final, instanţa a decis ca inculpatul să facă 7 ani de închisoare, la care a adăugat un spor de 2 ani, pe toată durata executării pedepsei fiindu-i suspendate o serie de drepturi.



În dosar, fostul şef DGIPI Cornel Şerban a fost condamnat la doi ani şi 6 luni închisoare cu executare, Ioan Alecu, rectorul USAMV Bucureşti, la şase ani închisoare, Petru Pitcovici, fost şef în Direcţia Generală Anticorupţie din MAI, la doi ani închisoare, iar Mihai Luican, fostul prefect al Capitalei, la un an închisoare.



Au mai primit pedepse cu executare Ştefan Diaconescu (5 ani), Andrei Mihai Bejenaru (7 ani), Gabriel Răsvan Toader şi Ioan Todiraş (câte un an), în timp ce inculpaţii Lizeta Minea şi Gheorghe Petrulian au primit câte doi ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.



Instanţa a lăsat nesoluţionată latura civilă a procesului penal şi a dispus disjungerea sub acest aspect.