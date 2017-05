De ce a fost condamnat chestorul Bolboşanu la 9 ani: „A perceput importante sume de bani de la persoane pe care ar fi trebuit să le cerceteze“

Chestorul Constantin Bolboşanu (50 de ani), fost director adjunct al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate (DCCO) din Poliţia Română, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 9 ani şi 4 luni pentru luare de mită. Sentinţa a fost contestată la Curtea de Apel Bucureşti, următorul termen de judecată este pe 6 iunie. Magistraţii au motivat că Bolboşanu lucra la DCCO, „instituţie a cărei menire este să lupte împotriva criminalităţii organizate, dar care din păcate, a servit intereselor infracţionale ale inculpatului”.

„În loc să dea dovadă de onestitate si loialitate faţă de instituţia al cărei angajat era, a preferat să folosească funcţia înaltă în care fusese promovat în scopul propriului interes, percepând astfel importante sume de bani de la persoane pe care ar fi trebuit să le cerceteze pentru săvârşirea de infracţiuni”, au motivat magistraţii.

Şpaga ar fi fost dată de „Sultanul Legumelor”

Bolboşanu a fost găsit vinovat că ar fi primit 47.000 de euro de la afaceristul turc Yuksek Şahin, zis „Sultanul Legumelor”. Banii s-ar fi dat printr-un intermediar, care a achitat mai multe lucrări de construcţii la vila lui Bolboşanu din comuna Chiajna (Ilfov). Tribunalul a arătat că Bolboşanu ar fi pus la punct „un mecanism sofisticat prin care nu urmărea altceva decât propria îmbogăţire, interesele societăţii si ale contribuabililor plătitori de taxe si impozite, şi care îi asigurau un salariu decent, fiind puse în plan secundar”.

Yuksek controlează firma Yuksek International Fruct, unul dintre cei mai mari importatori de legume şi fructe din România. Acesta ar fi dat mită pentru a beneficia de protecţia poliţistului, pentru a primi soluţii favorabile în dosarele penale în care era cercetat. Într-un alt dosar, turcul a fost condamnat definitiv, în 2014, la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită, după ce i-a dat unui funcţionar ANAF suma de 40.000 de euro pentru muşamalizarea unui control.

Anchetele, blocate

În cazul Bolboşanu, Yuksek a preferat să denunţe mita. După ce a analizat toate probele, declaraţii de martori, interceptări şi documente, Tribunalul a observat că Bolboşanu l-ar fi protejat pe turc. Judecătorii au cerut informaţii de la mai multe parchete pentru a i se comunica soluţiilor sau a stadiului cercetărilor în dosare de evaziune fiscală şi spălare de bani, privindu-l pe Yuksek. Instanţa a constatat că mai multe cauze au fost instrumentate în acea perioadă la nivelul IPJ Ilfov- SICE, subordonate pe linie de muncă IGP-Serviciului de prevenire a spălării banilor, coordonat de Bolboşanu. Abia începând cu 2014, acestea au început să fie declinate către DIICOT.

„Constantin Bolboşanu pusese la punct un mecanism sofisticat prin care nu urmărea altceva decât propria îmbogăţire”, sentinţă Tribunalul Bucureşti

În plus, un fost ofiţer de poliţie judiciară de la DCCO a explicat instanţei că Bolboşanu şi doi dintre subordonaţii acestuia dirijau anumite anchete penale în sensul favorizării unor persoane, care e-ar fi dat diverse sume de bani. Din acest motiv, chestorul ar fi fost poreclit „Naşul turcilor”. Poliţistul a exemplificat două persoane care i-ar fi dat bani lui Bolboşanu: Yuksek şi libanezul Said Baaklini, cunoscut ca „Regele Sardinelor”. Baaklini este implicat în mai multe anchete penale, şi execută în prezent o condamnare de 4 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul UCM Reşiţa. „Regele Sardinelor” a denunţat la DNA că de fapt Yuksek i-ar fi dat lui Bolboşanu suma de 300.000 de euro, iar după ce turcul a fost arestat, acesta ar fi făcut presiuni la adresa poliţistului să-i dea banii înapoi.

Şedinţele de la hotelul lui Dorin Cocoş

Yuksek a mai explicat magistraţilor că i-a dat banii lui Bolboşanu prin intermediul unui fost comisinar vamal, Iulian Tudor, care ar fi fost prieten bun cu chestorul. Bolbşanu ar fi fost cel care le-ar fi făcut cunoştinţă celor doi. Ulterior ei s-ar fi întâlnit şi cu alte ocazii, cum ar fi la hotelul lui Dorin Cocoş. „Am fost şi eu invitat, de multe ori, la mai multe petreceri şi întâlniri («şedinţe») ce aveau loc la «Euro Hotel», la care participau şi Iulian, Bolboşanu, Cocoş Dorin, Paşa Ecewit (importator de legume şi fructe, apropiat de familia Yuksek-nr), Said Baaklini, „Dodo”(Mansour Eduard-nota judecătorului), un anume «Aron» – naşul lui Tudor Iulian, dar şi alte persoane”, a spus Yuksek.

În 2007, relaţia s-ar fi schimbat. „Tudor Iulian mi-a spus şi că mai mulţi oameni de afaceri (printre care şi eu), trebuie să dăm o sumă de bani pentru protecţia afacerilor în piaţă şi pentru a fi ocoliţi de verificările organelor de urmărire penală, spunându-mi că partea mea din această sumă ar fi de 110.000 de euro. Mi-a mai spus că din aceşti bani care se vor strânge de la toţi, suma de 110.000 de euro va ajunge la Bolboşanu Constantin, pe care eu îl cunoşteam deja, iar restul la mai multe persoane pe care eu nu le cunoşteam, dar care am înţeles că aveau influenţă în diverse domenii şi puteau să asigure protecţie”, a povestit Yuksek. Banii i-ar fi trimis la recepţie la „Euro Hotel”, de unde ar fi fost ridicaţi de Tudor. Turcul a mai arătat că după acest episod, până în anul 2010, nu a mai fost „deranjat” de vreun control serios din partea autorităţilor statului.

„Bă,eu nu zic că nu am făcut, dar m-am acoperit, bă”

Iulian Tudor ar fi achitat mai multe facturi către societate care a excuta lucrări de contrscuţie la vila lui Bolboşanu. Era vorba de facturi fiscale, iar din acest motiv Tribunalul a reţinut ca mită doar suma de 47.000 de euro. În plus, instanţa a atras atenţia asupra unor interceptări, în care Bolboşanu îi spune unui prieten că are mai multe documente justificatve, pentrua a ascunde presupusa mită: „bă,eu nu zic că nu am făcut, dar m-am acoperit, bă, am credite, am facturi….”.

Bolboşanu a negat în faţa procurorilor DNA şi a judecătorilor de la TRibunalul Bucureşti toate acuzaţiile aduse de DNA. „Deşi materialul probator administrat în cauză dovedea cu prisosinţă vinovăţia acestuia, a ales să pledeze nevinovat în speranţa că «profesionalismul său» este net superior pregătirii procurorului si judecătorului si prin urmare, va reuşi «să-i dilueze» pe aceştia”, a conchis Tribunalul Bucureşti.