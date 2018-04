Curtea Supremă va sesiza judecătorii constituţionali pentru martorii protejaţi din dosarul lui Sebastian Ghiţă

Totul a plecat de la declaraţiile lui Vlad Cosma care a spus că a avut „cel puţin două identităţi” în acest dosar.

Cosma este audiat ca martor în dosarul lui Sebastian Ghiţă, vineri dimineaţă, la ICCJ.

„Au fost citaţi mai mulţi martori protejaţi, cred că cinci sau şase. Întrucât eu nu mai ştiu numele pe care l-am avut în acest dosar, m-am prezentat în cazul în care sunt şi eu unul dintre aceşti martori protejaţi. Îmi doresc să asist la acest termen, pentru că voi constata că aceiaşi martori falşi care au fost folosiţi în dosarul meu se vor regăsi şi la acest termen. Sunt aceiaşi martori folosiţi de Onea şi Negulescu în majoritatea dosarelor penale de la Ploieşti. Cu siguranţă veţi constata, astăzi, că nu eram singurul martor cu cel puţin două identităţi. Se va confirma tot ceea ce am spus şi tot ceea ce am prezentat. Nu mai ţin minte numele conspirativ. Ştiu ce am declarat în sală la ultimul termen, faptul că am avut mai multe identităţi. Doresc să renunţ la această invenţie a dlui Onea şi a dlui Negulescu şi că doresc să fiu audiat în calitatea reală. Această formalitate a martorilor protejaţi era o invenţie impusă de către procurorii de la Ploieşti pentru a putea minţi în declaraţii cum voiau dânşii”, a spus Vlad Cosma, la sosire la ÎCCJ.