Cum să te fereşti de ţepele samsarilor care vând maşini second-hand cu probleme

În acest context, cumpărătorii trebuie să fie foarte atenţi la eventualele „ţepe”, cazuri în care maşina scoasă la vânzare nu este deloc ceea ce pare a fi la prima vedere, avertizează raportul, potrivit News.ro.

Cele mai grave cazuri sunt reprezentate de cele în care vânzătorii scot pe piaţă o maşină care a fost daună totală, spune fondatorul Inspectorauto.ro, Mihai Cune.

„Din 1.000 de maşini verificate online pe platforma InspectorAuto.ro în ultima perioadă, circa 14% au avut o valoare de reparaţie care indică avarii serioase, iar aproximativ 6% au avut avarii atât de mari încât ar fi trebuit să fie daune totale. Pentru a evita cumpărarea unei epave pe roţi recomandăm verificarea autoturismului în baza de date a InspectorAuto.ro, ca pas preliminar, apoi o verificare tehnică şi de caroserie într-o unitate service autorizată R.A.R., care face inclusiv test de grosimea stratului de vopsea şi verifică integritatea sitemului de siguranţă - airbag-uri, centuri, calculator airbag etc.“, a spus Mihai Cune.

O problemă la fel de gravă o reprezintă comercializarea unor maşini fără airbaguri, care în multe cazuri pleacă tot dintr-o fostă daună totală, potrivit datelor raportului. Astfel, există maşini care la prima vedere arată impecabil, iar la testul de diagnoză nu apare nicio eroare referitoare la airbaguri pentru că samsarii au pus o piesă electronică în locul acestora.

„Dacă maşina prezintă urme suspecte în partea frontală sau se văd urme de intervenţie pe trager, are elemente revopsite, data de fabricaţie a farurilor este mai nouă decât maşina sau îmbinarea elementelor de caroserie nu este simetrică, apelaţi la un service să verifice atent caroseria maşinii pentru urme de avarii majore şi pentru a vă arăta că există airbag în volan şi la pasager sau în montanţii parbrizului - operaţiunea durează aproximativ o oră şi cu ajutorul unei camere endoscopice se poate afla totul”, se arată în raport.

Capcana „accept orice test”

Totodată, mesajul „accept orice test” într-un anunţ de vânzare este o capcană, menită să îi atragă pe cumpărători şi să nu mai verifice maşina, potrivit raportului.

„Este o falsă transparenţă, în ideea că dacă vânzătorul acceptă un test într-un service înseamnă că maşina este conform descrierii din anunţ şi nu are nimic de ascuns. Este foarte important ca maşina să fie verificată înainte de a da banii pe ea. Sunteţi pe cale să cheltuiţi o sumă mare de bani şi ar fi bine să ştiţi pe ce îi daţi”, se arată în comunicat.

O altă probleme o reprezintă anularea filtrulului de particule la automobile diesel fabricate după anul 2005. Filtrul de particule, după aproximativ 250.000 de kilometri, ar trebui schimbat sau curăţat dacă se mai poate, potrivit Inspectorauto.ro. De regulă, maşinile diesel care vin din Germania cu foarte mulţi kilometri sunt pe finalul vieţii filtrului de particule, kilometri sunt daţi înapoi şi cumpărătorul se trezeşte cu o foarte mare problemă la câteva luni după ce a cumpărat maşina, avertizează raportul.

„În multe situaţii, samsarii chiar vor anula filtrul de particule pentru ca maşina să meargă fără probleme şi să nu intre în modul de avarie, acea limitare la 3.000 de ture a motorului. După anularea filtrului de particule, maşina va funcţiona fără probleme însă va emite noxe ridicate şi fum, din când în când, la accelerări mai rapide. Cumpărătorul va afla abia la următoarea vizită la ITP că maşina lui are noxe peste limite şi are filtrul de particule anulat. Dacă vânzătorul susţine că maşina are filtrul de particule nou, schimbat, dar ea are sub 200.000 km se ridică mari semne de întrebare”, se arată în raport.

Totodată, samsarii pot lua maşini cu kilometri aproape de schimbarea distribuţiei, întrucât pot negocia cel puţin 500 de euro, cât costă operaţiunea. Ulterior, aceştia dau kilometrajul înapoi fără să schimbe distribuţia şi îi lasă cumpărătorului riscul de a se trezi cu motorul defect din această cauză, avertizează raportul. Din această cauză, când cumpăraţi o maşină second-hand este recomandat să schimbaţi distribuţia dacă nu cunoaşteti persoana de la care aţi cumpărat-o şi nu puteţi afla rulajul real, potrivit Inspectorauto.ro.

„De exemplu, unii samsari vând maşini cu 170.000 km şi trec în anunţ că a fost schimbată distribuţia, care normal se schimbă la 210.000 de km. În momentul în care se rupe cureaua de distribuţie sau lanţul de distribuţie, mai multe componente din motor vor fi avariate. Au fost cazuri în care după această întâmplare maşina a avut nevoie de un alt motor. Puteţi verifica dacă distribuţia a fost schimbată, la un service; după ce se desface un capac se poate observa starea curelei de distribuţie”, se arată în comunicat.