Contrabandă criminală cu medicamente contra cancerului

România se află în faţa unui adevărat paradox din prisma lipsei de medicamente vitale, pacienţii fiind obligaţi să apeleze inclusiv la produse de pe piaţa neagră pentru a-şi putea salva viaţa. O nouă reţea a fost destructurată de poliţiştii şi procurorii din Capitală, care au arestat nouă bărbaţi suspectaţi că tranzacţionau ilegal oncologice. Samsarii au fost reţinuţi într-un dosar de tâlhărie calificată şi lipsire de libertate în mod ilegal, cauza fiind deschisă după o sesizare făcută de unul dintre ei după ce a fost bătut crunt şi sechestrat de ceilalţi.

„În ziua de 18 decembrie 2016, la ora 18.45, în timp ce se aflau în zona Bd. Gheorghe Şincai din Capitală, inculpaţii Dulcă Andrei Gabriel, Gafton Iulian şi Nicolae Liviu, utilizând o bâtă din lemn de tip basebal, au deposedat prin violenţă persoana vătămată de mai multe bunuri (două telefoane mobile, suma de 3200 de lei, o geacă şi o şapcă). Ulterior, aceştia, împreună cu inculpaţii Ciurea Mario, Pârvu Marian, Drăgan Iulian, Covătaru Laurenţiu, Nicolae Viorel şi alte cinci persoane, au lipsit-o de libertate în mod ilegal pe aceeaşi persoană vătămată, transportând-o cu un autoturism împotriva voinţei sale”, au arătat procurorii în referatul cu propunerea de arestare preventivă a traficanţilor de medicamente.

Anchetatorii spun că Nicolae Şuţă, cel care a făcut plângerea se cunoştea de mai mult timp cu agresorii, cărora în trecut le-a vândut medicamente oncologice. Conflictul ar fi apărut după ce Şuţă le-ar fi vândut medicamente oncologice contrafăcute în valoare de aproximativ 60.000 de euro.

Cei cărora Şuţă le-ar fi vândut medicamentele contrafăcute au vrut să se răzbune şi au stabilit cu acesta o întâlnire în zona Şincai din Sectorul 4, spunându-i de data aceasta că pot să îi vândă ei medicamente. La locul de întâlnire au venit cei opt bărbaţi, care l-au urcat pe Nicolae Şuţă într-o maşină, l-au bătut, i-au luat banii şi telefoanele pe care le avea la el şi l-au dus pe malul Lacului Floreasca, au precizat sursele citate.

La percheziţiile care au urmat, autorităţile au descoperit 33 de cutii de medicamente oncologice în valoare totală de 86.000 de lei, dar şi importante sume de bani, care au fost confiscate de oamenii legii. Rise Project scria, în noiembrie 2016, că Andrei Dulcă, fost poloist la clubul Steaua, coordonează o celulă de trafic de medicamente, dintr-un apartament din zona Piaţa Victoriei. Dulca îi are ca locotenenţi pe Ştefan Cirimpei şi Iulian Gafton, care dau anunţuri pe internet şi colectează medicamente de la pacienţi sau direct din spitale. Medicamentele pe care le colectează cărăuşii lui Dulcă ar ajunge, potrivit Rise Project, la un anume Ivan din Bulgaria, care plăteşte cu banii jos tratamente oncologice care sunt decontate de statul român şi ar trebui să fie folosite de pacienţi cu cancer.

Pacienţi: „Se ajunge aici din vina statului”

Pe reprezentanţii pacienţilor nu i-a mirat faptul că o nouă reţea a fost depistată şi destructurată şi spun că astfel de fenomene nu pot fi stârpite în condiţiile în care statul nu garantează accesul la oncologice pacienţilor care au nevoie de ele pentru a supravieţui. Ba mai mult, din cauza crizei medicamentelor care de această dată este mai adâncă decât în anii trecuţi, aceste tranzacţii la negru se vor înmulţi, spun specialiştii. Iar consecinţele pentru bolnavii care aleg să-şi procure medicamentele de la traficanţi pot fi grave, pentru că aceste cutii de oncologice nu respectă principiile de trasabilitate, aşa cum se întâmplă în cazul celor care intră legal în ţară şi care trec printr-un control riguros al Agenţiei Naţionale a Medicamentului.

„Orice medicament care lipseşte va fi comercializat la negru. Este un adevărat paradox, aceşti oameni care se ocupă cu astfel de tranzacţii au acces la medicamente, mă întreb cum reuşesc să acţioneze, fie să aducă plase cu medicamente din afară, fie să aibă diverse cârdăşii cu medici şi farmacişti din sistem. E de neînţeles pentru noi. Cert este că această situaţie a apărut din cauză că statul nu oferă tratamentul necesar bolnavilor. Or, pacientul, dacă vede că nu are nicio altă soluţie, ajunge în situaţia disperată de a fi dispus să cumpere produsul chiar şi de la taraba din piaţă sau pe sub mână, cu riscul de a se pune în pericol. Din nefericire, sunt oameni care profită de pacienţi”, a explicat Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor Cronici din România (COPAC).