Cod portocaliu de viscol în sud-estul României. Ce drumuri sunt închise în ţară şi care e situaţia în Capitală

România e din nou sub cod portocaliu. FOTO Arhivă Adevărul

UPDATE O femeie din judeţul Ialomiţa a născut acasă în noaptea de marţi spre miercuri, ajutată de un asistent medical, ulterior mama şi copilul fiind duşi la spital. Pompieriii din Ialomiţa au intervenit pentru mai multe situaţii de urgenţă, inclusiv pentru deblocarea unui microbuz cu copii rămas înzăpezit pe A2, potrivit News.ro UPDATE În judeţul Brăila, toate drumurile judeţene şi naţionale fiind închise de autorităţi , ca măsură preventivă. Mai multe localităţi au rămas fără energie electrică, iar CFR a anulat câteva trenuri. UPDATE Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează, miercuri dimineaţă, situaţia drumurilor blocate / restricţionate din cauza zăpezii şi a viscolului se prezintă astfel: Dumuri blocate Autostrăzi A2 Bucureşti – Constanţa; A4 Ovidiu - Agigea; A3 Bucureşti – Ploieşti. Drumuri naţionale: JUDEŢUL CONSTANŢA: DN 22 tronsonul Ovidiu-Mihai Viteazu; DN 3 tronsonul Constanţa – Ostrov; DN 3C tronsonul Constanţa – Ovidiu; DN 38 tronsonul Agigea - Negru Vodă (punct de trecere a frontierei către Republica Bulgaria); DN 22C tronsonul Constanţa – Cernavodă; DN 2A tronsonul Hârşova – Ovidiu; DN 22A tronsonul Hârşova – limita jud. TL; DN 39E tronsonul Constanţa – Cumpăna. JUDEŢUL TULCEA: DN 22 tronsonul Baia – limita jud. CT; tronsonul Smârdan – Garvăn; DN 22A Cataloi – limita jud. CT; DN 22D tronsonul Măcin – Horia; DN 22E tronsonul Garvăn – I.C. Brătianu; DN 22F tronsonul Izvoarele – Nalbant; JUDEŢUL CĂLĂRAŞI: DN 3 tronsonul limita jud. IF – Chiciu; DN 3A tronsonul Lehliu Gară – limita jud. IL; DN 3B tronsonul Călăraşi – limita jud. IL; DN 21 tronsonul Călăraşi – limita jud. IL; DN 31 tronsonul Olteniţa – Cuza Vodă; DN 4 tronsonul limita jud. Ilfov – Olteniţa; DN 41 tronsonul Olteniţa – limita jud. GR; JUDEŢUL IALOMIŢA: DN 1D limita jud. PH – Urziceni; DN 3A tronsonul limita jud. CL – Feteşti; DN 3B tronsonul limita jud. CL – Gura Ialomiţei; DN 21 tronsonul limita jud. BR – limita jud. CL; DN 21A tronsonul limita jud. BR – Ţăndărei; DN 2 limita jud. IF – limita jud. BZ; DN 2A tronsonul Malu – limita jud. CT; DN 2C tronsonul Tovărăşia – Slobozia; JUDEŢUL BRĂILA: DN 21 tronsonul Brăila – limita jud. BZ; DN 21A Bărăganul - limita jud. IL; DN 22 tronsonul Brăila – Grădiştea; DN 22B tronsonul Brăila – Galaţi; DN 2B tronsonul limita jud. BZ – Brăila; tronsonul Brăila – Şendreni (E87); DN 23 tronsonul Brăila – limita jud. VN; JUDETUL GALATI: DN 24D tronsonul Tuluceşti – limita jud. VS. JUDEŢUL BUZĂU: DN 2 limita jud. IL – Râmnicu Sărat; DN 2B tronsonul Buzău – limita jud. BR; DN 2C tronsonul Costeşti – Padina; DN 22 tronsonul Râmnicu Sărat – limita jud. BR; JUDEŢUL VRANCEA: DN 23 tronsonul Năneşti – Măicăneşti – limita jud. BR; DN 23A tronsonul Gologanu – Ciorăşti; DN 23B tronsonul Măicăneşti – Ciorăşti. DN 2N tronsonul Bogza – Dumbrăveni. JUDEŢUL ILFOV: DN 2 tronsonul DNCB – limita jud. IL (deviere trafic DN1 – DN1B – Buzău); DN 3 tronsonul DNCB – limita jud. CL; DN 4 tronsonul DNCB – limita jud. CL; JUDEŢUL GIURGIU: DN 41 tronsonul Băneasa – limita jud. CL; JUDEŢUL PRAHOVA: DN 1D tronsonul Albeşti Paleologu – limita jud. IL.

UPDATE Traficul este închis, miercuri dimineaţă, în zona Pieţei Regina Maria, după ce o bucată din zidul fostei fabrici de bere de pe strada George Coşbuc s-a prăbuşit. De asemenea, tramvaiului 1 nu a circulat aproximativ o oră, deoarece linia nu avea tensiune.

UPDATE CFR Călători a anulat miercuri 80 de trenuri, majoritatea fiind legături între Capitală şi localităţi din estul ţării, iar din cauza ninsorii şi a viscolului se circulă cu restricţii de viteză pe regionalele Bucureşti, Craiova, Galaţi şi Constanţa.Situaţia este mult mai gravă decât marţi, când au fost anulate doar 44 de trenuri.

„Circulaţia trenurilor va fi adaptată şi pe parcursul zilei de miercuri condiţiilor meteo extreme. În funcţie de evoluţia vremii, se fac eforturi pentru ca traficul feroviar să fie asigurat pe magistrale, între marile oraşe", a precizat compania de stat, citată de News.ro.

UPDATE 12 curse care trebuiau să decoleze, miercuri dimineaţă, de pe Aeroportul „Henri Coandă" din Capitală nu au putut decola şi au întârzieri de minimum 2 ore. Nicio aeronavă nu a plecat de pe acest aeroport, dar toate cursele au aterizat în siguranţă, a declarat Valentin Iordache, director Relaţii Externe, la Aeroportul Otopeni,la Digi24. El a explicat ca întârzierile sunt cauzate de zăpada depusă masiv pe aeronave. Iordache estimează că decolările vor putea fi reluate după ora 8.00

UPDATE A fost redeschis DN5 Bucureşti – Giurgiu, însă cu restricţie de tonaj de 7,5 tone, potrivit Poliţiei Române.

UPDATE Cel puţin opt autoturisme au rămas înzăpezite, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, pe drumuri din judeţul Buzău, echipele de salvare intervenind în toate aceste cazuri.

UPDATE Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Toate liniile de RATB sunt funcţionale. Am suplimentat parcurcul auto cu 30% pentru a face faţă situaţiilor. Am fost pregătiţi pentru acest nou cod, ninsoarea fiind mai abundentă de această dată. În jurul orei 11, specialiştii spun că ninsoarea se va mai potoli, dar nu se va opri. Esenţial e că Bucureştiul nu e blocat. Se poate circula. Rugămintea către bucureştenii este ca, dacă nu au vreo urgenţă, să renunţe la călătoriile lor până în jurul orei 12. O zonă dificilă a fost în Sectorul 5 unde un zis s-a prăbuşit, în zona Coşbuc. E vorba de fosta fabrică de bere Rahova. Din acest motiv am avut şi două linii de tramvai deviate.



Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău şi Vrancea sunt sub cod portocaliu de viscol până la ora 21, în timp ce Constanţa şi Tulcea până în prima parte a dimineţii.

