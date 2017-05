Avocaţii lui Ghiţă au cerut suspendarea procesului în care este acuzat de dare de mită, până la extrădarea din Serbia, judecătorii au respins cererea

Pentru termenul de miercuri de la instanţa supremă, Ministerul Justiţiei a precizat că a trimis pe adresa Ministerului Justiţiei din Serbia citaţia pentru Sebastian Ghiţă, plasat în arest la domiciliu în Belgrad, însă nu a primit nicio confirmare că acesta a fost înştiinţat despre termen.



Ulterior, avocatul lui Sebastian Ghiţă a cerut suspendarea procesului până la extrădarea omului de afaceri şi suspendarea cauzei pe motiv că a fost formulată o cerere în acest sens. “Este vorba de o potenţială rejudecare a cauzei dacă se ajunge la o condamnare în acest caz. Desigur, există şi posibilitatea ca instanţa să disjungă cauza faţă de Sebastian Ghiţă”, a susţinut avocatul.



DNA s-a opus acestei cereri pe motiv că Ghiţă a participat la o parte a procesului, apoi a fugit din ţară. După o scurtă deliberare, trei judecători ai instanţei supreme au respins cererea de suspendare a procesului şi au continuat cu audierea a doi martori - şefii agenţilor de poliţie care în 22 iulie 2012 l-au oprit în trafic pe Sebastian Ghiţă, după ce a fost prins că circulă cu viteză mare în localitate.



Martorul Gheorghe Miliţoiu, fost şef birou Drumuri Naţionale din cadrul Poliţiei Rutiere Prahova, le-a spus magistraţilor că a auzit despre oprirea în trafic a lui Ghiţă după ce am fost sunat de un coleg de la dispecerat. “Era 22 iulie 2012. Nu eram la serviciu. Colegul Ştefan Buzoianu mi-a zis că a fost o problema în trafic cu Ghiţă, eu veneam de la pescuit şi apoi mi-a comunicat că nu mai este niciun fel de problemă, având în vedere că l-am resunat după trei ore. Înainte de Buzoianu m-a sunat comisarul şef Viorel Dosaru, care mi-a reproşat că nu răspund la telefon. Târziu am văzut şi apelul lui. Mi-a mai zis ca la 7.30 a două zi sa fiu în birou la el. Erau mai multe persoane acolo. Înainte de a intra în birou la Dosaru am discutat pe tema convocării. Am aflat că Ghiţă a fost oprit în faţa postului din Bărcăneşti, agenţii nu l-au identificat, deoarece a refuzat să prezinte un document. Ulterior a dat un telefon, s-a urcat în maşină şi a plecat după ce agenţii de poliţie au primit un telefon de la o persoană neindentificată. L-au lăsat să plece, l-au făcut scăpat, deoarece el nu s-a prezentat, apoi au demarat procedura autentificării persoanei”, a arătat Miliţoiu în faţa judecătorilor.



El a mai precizat că nu i-a spus nimeni care este persoana care a intervenit la agenţii de circulaţie. “La şedinţă ne-a zis să răspundem pe viitor la telefoane, fără a aduce în discuţie situaţia lui Ghiţă. Am plecat din birou toţi, cred, nu ştiu dacă inspectorul Crivăţ a mai rămas ulterior. Am vorbit cu Crivăţ după şedinţă şi el ştia că Ghiţă a plecat de lângă agenţi. M-a întrebat ce facem şi am stabilit să urmăm procedura obişnuită. Relaţia dintre Dosaru şi Crivăţ era deseori tensionată. Era apostrofat de Dosaru pe teme profesionale şi aveau dese dispute”, a mai arătat martorul.



Poliţistul a mai precizat că nu s-a interesat după şedinţă despre ce s-a întâmplat cu Ghiţă şi că nu a fost informat atunci că Sebastian Ghiţă avea permisul de conducere suspendat. “Mi-a spus Crivăţ de un control la Serviciul rutier, dar nu mi-a precizat că ar fi aceasta o răzbunare din partea lui Dosaru. Crivăţ şi-a luat concediu medical când a început controlul”, a completat Miliţoiu.



Un alt martor, Ştefan Buzoianu, a arătat că în 22 iulie 2012 era de serviciu la dispeceratul rutier Prahova. “Un coleg mi-a cerut să identific o persoană în baza de date după data de naştere şi nume. Era Sebastian Ghiţă, conform CNP şi adresa. Puteam verifica şi situaţia permisului persoanei. Am verificat şi acest aspect. Din câte îmi amintesc, permisul era valid şi nu figura cu vreo restricţie sau interdicţie. Orice interdicţie apare cu roşu în sistemul informatic. După câteva minute am fost sunat de comisarul şef Dosaru, care m-a întrebat cine e de serviciu în faţă Dispeceratului. I-am spus numele celor doi colegi agenţi. L-am văzut pe Ghiţă ulterior oprit de cei doi colegi. Am văzut maşina şi am verificat-o. Mai târziu, i-am văzut pe cei doi colegi supăraţi. Am dedus că s-a făcut o intervenţie în favoarea lui Ghiţă. Cred că agentul Ionescu Gabriel a avut o convorbire cu Dosaru”, a precizat martorul Buzoianu.



La următorul termen al procesului, stabilit pentru 29 iunie, va fi audiat tot ca martor poliţistul care l-a oprit în trafic pe Sebastian Ghiţă.



Pe 29 iunie 2016, procurorii DNA Ploieşti i-au trimis în judecată pe fostul deputat Sebastian Ghiţă, pe procurorii Liviu Tudose şi Aurelian Mihăilă, care au avut funcţii de conducere în Parchetul Curţii de Apel Ploieşti, pe fostul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova Viorel Dosaru şi pe fostul şef al DGA Prahova Constantin Ispas.



Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA Ploieşti, între luna iunie 2013 şi primăvară anului 2014, în timp ce pe rolul Parchetului Curţii de Apel Ploieşti se afla în curs de urmărire penală o cauză în care se făceau cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, mai multe persoane vizate au obţinut informaţii confidenţiale pe mai multe cai, printre beneficiarii acestor informaţii nedestinate publicităţii fiind şi fostul deputat Sebastian Ghiţă.



Informaţiile confidenţiale priveau obiectul cercetărilor, persoanele fizice şi juridice cercetate, măsurile de supraveghere tehnică dispuse, măsurile preventive ce urmau să fie luate, numele procurorului de caz şi ale ofiţerilor de poliţie delegaţi să facă urmărirea penală.



”Concret, folosindu-se de influenţă pe care o avea şi pe care o exercită efectiv pentru menţinerea şi promovarea în funcţii publice a anumitor persoane, inculpatul Ghiţă Sebastian Aurelian i-a capacitat pe inculpaţii Tudose Liviu Mihail, în calitate de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi pe Dosaru Viorel, în calitate de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, să-i furnizeze informaţii confidenţiale din dosarul aflat în curs de urmărire penală pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. Faptele respective au fost comise în contextul în care, pe de o parte, deputatul Ghiţă Sebastian Aurelian avea interesul să protejeze două persoane implicate în activitatea infracţională ce făcea obiectul anchetei, iar pe de altă parte, avea personal interese de natură financiară la mai mulţi agenţi economici supuşi anchetei”, arăta DNA.



În schimbul informaţiilor pe care le-a obţinut, Sebastian Ghiţă ar fi promis, pe de o parte, şefului Poliţiei Prahova de atunci, Viorel Dosaru, că îl va sprijini să îşi menţină funcţia, dar şi să obţină alte funcţii de conducere. Pe de altă parte, Ghiţă ar fi acordat procurorului Liviu Tudose sprijin în vederea obţinerii unor funcţii de conducere sau execuţie în cadrul unor instituţii publice centrale, susţineau anchetatorii.



Omul de afaceri Sebastian Ghiţă - reţinut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie şi plasat apoi în arest preventiv - a fost eliberat vineri pe cauţiune, în baza unei decizii a Curţii Supreme din Serbia, după depunerea unei cauţiuni de 200.000 de euro.



Lui Ghiţă i-a fost reţinut paşaportul şi i s-a interzis să părăsească Belgradul. Omul de afaceri aşteaptă o decizie privind cererea de extrădare formulată de autorităţile române.