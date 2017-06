Augustin Lazăr: Sistemul judiciar s-a confruntat cu provocări, atacuri şi modificări legislative de natură să afecteze Justiţia

Augustin Lazăr a transmis vineri un mesaj procurorilor cu ocazia Zilei Justiţiei, în care arată că, ultimul an, a fost unul de mare angajament profesional, organizatoric şi operativ.



„A fost anul în care corpul procurorilor a acţionat cu responsabilitate pentru a-şi îndeplini misiunea pe care o are în arhitectura instituţională a statului de drept, astfel cum este prevăzută în Constituţia României, reprezentând în activitatea judiciară interesele generale ale societăţii, apărând ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor”, susţine Augustin Lazăr..



„ În egală măsură însă, am parcurs un an în care sistemul judiciar s-a confruntat cu o serie de provocări, atacuri sau modificări legislative de natură să aducă atingere unei funcţionări normale a Justiţiei. Faţă de aceste situaţii, am acţionat în limitele permise de statutul de magistrat, folosind instrumentele instituţionale conferite de lege, atât din funcţia de conducător al Ministerului Public, cât şi în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, care are rolul constituţional de garant al independenţei justiţiei”, mai arată procurorul general al României.



Augustin Lazăr precizează că va pleda în continuare pentru independenţa profesională a procurorului şi a statutului de magistrat al acestuia, garanţii esenţiale şi obligatorii – atât pentru noi, cât şi pentru cetăţenii acestei ţări - pentru a ne putea exercita profesia în mod imparţial şi independent. „Apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor poate fi realizată doar de către un magistrat independent, bine pregătit profesional şi îndeplinind standarde înalte de integritate”, puntează magistratul.

„Având în vedere aceste consideraţii, îndemn corpul procurorilor să manifeste aceeaşi solidaritate şi unitate, acţionând cu responsabilitate şi profesionalism pentru îndeplinirea aşteptărilor pe care societatea românească le are de la noi”, mai arată procurorul general al României.