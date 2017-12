A murit preşedintele Academiei Române.  Fizicianul Ionel-Valentin Vlad avea 74 de ani

Potrivit Biroului de presă al Academiei Române, citat de Agerpres, academicianul Ionel Valentin Vlad, în vârstă de 74 de ani, va fi înmormântat vineri, 29 decembrie, locul înhumării urmând a fi decis de către familia sa.



Anterior înmormântării, sicriul cu trupul neînsufletit al acestuia va fi depus pentru câteva ore la sediul Academiei Române.

Ionel Valentin Vlad a fost ales preşedinte al Academiei Române în anul 2014.

Cariera profesională a academicianului Ionel Valentin Vlad

Academicianul, inginer electronist şi doctor inginer, s-a născut pe 22 septembrie 1943. A fost membru titular al Academiei Române din anul 2009. În anul următor, a devenit vicepreşedinte al Academiei Române, funcţie pe care a ocupat-o vreme de patru ani, când a fost ales în fruntea instituţiei.

A fost cercetător ştiinţific la Institul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, dar şi profesor asociat la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti.

A absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti, în 1966. A susţinut cursuri şi conferinţe la Universitatea Bucureşti - Facultatea de Fizică/ Şcoala Doctorală de Fizică), Stanford University (USA), Imperial College (Londra), Max-Planck Inst. f. Quantenoptik (Garching), University of Oxford, E.T.H.(Zürich), Univ. Erlangen, Phys.-Tech.Institute A.F.Ioffe (St. Petersburg), ICTP (Trieste), Forschungszentrum Karlsruhe, Universita "La Sapienza" din Roma, US Air Force Res. Lab Hanscom (Boston, USA), DAAD Summer School "Trends in Contemporary Optics", (Sinaia, 2005), Ecole Normale Superieure (Cachan, Franţa) etc.

În anul 2008 a fost decorat cu Ordinul Naţional „Serviciu credincios“ în grad de Cavaler.