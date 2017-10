Ţârcovnicii intră în câmpul muncii! Nomenclatorul de meserii se îmbogăţeşte cu 18 activităţi din sfera Bisericii

„Instituţia a transmis solicitarea de actualizare în COR a unor funcţii existente de mai mult timp, dorind armonizarea firească a Statutului BOR, a Legii Cultelor şi a COR-ului. Un act absolut firesc şi necesar. Apare o singură ocupaţie nouă, aceea de dascăl-catehet, care este echivalentă cu cea de cântăreţ bisericesc care are şi atribuţii catehetice in cadrul exclusiv al bisericii. Demersul s-a făcut prin Secretariatul de Stat pentru Culte, care a primit cu siguranţă şi solicitările altor culte din România. În concluzie, ocupaţiile «noi» care apar în proiectul de lege nu reprezintă decât o actualizare a celor existente deja. COR-ul nu fusese actualizat din anii ‘90“, susţine purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Specialiştii sunt însă de părere că astfel Biserica va urmăreşte să integreze pe piaţa muncii studenţii care termină Teologia. În acelaşi timp, va putea atrage mai mulţi bani de la stat. „Numărul de absolvenţi de studii teologice este foarte mare, aproximativ 2.000 pe an. Practic, există o întreagă armată de absolvenţi care după ce termină facultatea nu are unde să se angajeze şi atunci Biserica Ortodoxă este nevoită să înregistreze mai multe ocupaţii în nomenclator. În momentul de faţă, instituţia are o mai mare capacitate de negociere, cu mult mai puternică faţă de acum 20 de ani. Acest lucru vine ca urmare a implicării sale tot mai mari în politică. Acum, includerea în nomenclator a mai multor meserii bisericeşti poate fi interpretată ca un mecanism de a atrage mai mulţi bani de la stat“, este de părere politologul Cristian Pârvulescu.

Pe de altă parte, sindicaliştii consideră că introducerea în COR a oricărei ocupaţii, inclusiv a celor de tip bisericesc, este binevenită pentru că va deveni recunoscută pe piaţa muncii. Astfel, dacă acum românii care prestează o anumită ocupaţie (din afara COR-ului) sunt mai expuşi la munca la negru sau sunt angajaţi necalificaţi, odată cu aprobarea legii, aceştia vor putea fi angajaţi cu contract, unde va fi prevăzută lista de responsabilităţi a salariatului. „Biserica în calitate de instituţie şi de angajator doreşte să intre în legalitate, prin legiferarea unui set de meserii care ilustrează responsabilităţile pe care angajaţii Bisericii le au la locul de muncă. Astfel, dacă în prezent, Biserica îi poate cere unui dascăl să facă curat în Biserică sau să presteze alte munci, în cazul în care proiectul va fi adoptat, instituţia nu va mai putea face un astfel de abuz. Asta înseamnă că dacă în fişa postului se precizează că dascălul are doar atribuţia de a cânta credincioşilor, angajatorul nu îl poate obliga să facă altceva. Acum, întrebarea care ar trebui adresată Bisericii este de ce nu a inclus în nomenclator?“, susţine şi Florian Marin, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din România.