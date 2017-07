Taxele de studii universitare în Moldova oscilează între două şi treizeci de mii de lei

Cei care vor opta pentru Universitatea de Stat din Moldova vor trebui să plătească 8000 de lei pentru un an de studii la Contabilitate sau la Finanţe şi Bănci. Pentru aceleaşi specializări, la studii fără frecvenţă, este stabilită taxa de 4000 de lei. Cea mai scumpă specializare de la USM este Dreptul. Studiile la contract cu frecvenţa la zi costă 10000 de lei, iar la fără frecvenţă 5000 de lei.

Cei care vor opta pentru studii la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova vor plăti pentru specializarea Drept o taxă de studii de 8500 de lei, cu frecvenţă la zi, iar pentru studiile fără frecvenţă 4500 de lei. Cei care vor alege să studieze Filosofie, Etnologie sau Sociologie vor achita o taxă de studii de 4000 de lei, pentru frecvenţă la zi, şi 2500 de lei la fără frecvenţă.

Tinerii care se vor stomatologi, vor achita pentru un an de studii la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” 30400 de lei. Ceva mai ieftină este facultatea de Medicină, cu un contract de 28800 de lei pentru un an.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” are fixată o taxă de 6000 de lei pe an pentru specialităţi cu două limbi străine. Specializare doar cu frecvenţă la zi. Viitorii studenţi ai Facultăţii de Filologie vor achita pentru un an de studii cu frecvenţă la zi – 4400 de lei, iar la fără frecvenţă – 3600 de lei.

Depunerea actelor de participare la concursul de admitere are loc în perioada 24 -31 iulie.