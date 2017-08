„Cultura bunei vecinătăţi”. Disciplină opţională nouă pentru clasele a IV-a din 17 şcoli din Moldova

Viorica Goraş-Postică, vicedirectorul „Pro Didactica”, a spus că pilotarea cursului opţional are loc al patrulea an consecutiv. Anterior, disciplina respectivă a fost studiată de către elevii claselor a I-a, a II-a şi a III-a. Caietul de educaţie interculturală a fost elaborat în baza unui curriculum coordonat cu autorităţile, iar învăţătorii din cele 17 şcoli, unde în acest an va fi pilotată disciplina, primesc în cadrul instruirilor programa cursului.



„Caietul este construit sub formă de călătorii. Anul curent, acesta are genericul „Ţara mea – mândria mea”. Copiii din aceste caiete îşi vor cunoaşte ţara şi vor fi învăţa cum să fie buni vecini, de aceea şi disciplina opţională se numeşte „Cultura bunei vecinătăţi”. Anul acesta încheiem ciclul primar. Rezultatele preliminare ne arată că disciplina trebuie să fie studiată în toate şcolile, elevii şi părinţii o cer”, a spus Viorica Goraş-Postică.



„Disciplina vine în ajutorul copiilor care trebuie să înveţe, să se pregătească, cum să trăiască în relaţii frumoase cu prietenii, colegii, vecinii. Anul trecut am parcurs această disciplină cu elevii clasei a III-a. Copiii cer acest curs. Cu mare dăruire se pregătesc de această disciplină când le dăm ceva de făcut pentru acasă”, a spus Angela Pşinicinîi, învăţătoare la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca.



Elaborarea caietelor elevilor şi programul de instruire al cadrelor didactice are loc în cadrul proiectului „Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”, implementat cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii. Caietele sunt elaborate în două limbi, română şi rusă.