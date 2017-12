VIDEO Deputaţii au sesizat Curtea Constituţională, după refuzul lui Dodon de a numi noii miniştri. Aceştia solicită interimatul funcţiei de preşedinte

Deputaţii majorităţii parlamentare speră că CC va oferi şi de această dată o soluţie privind numirea în funcţii a miniştrilor, fără a mai fi necesară semnătura lui Igor Dodon. Anume prin instituirea interimatului funcţiei, aşa ca atribuţiile şefului statului de numire în funcţie a miniştrilor să revină altei persoane.

„Am înregistrat la CC sesizarea prin care am solicitat Înaltei Curţi să soliuţioneze acest blocaj instituţional, generat de refuzul deliberat al preşedintelui ţării de a numi reperat unii membri ai Guvernului. Păcat că intrăm într-un nou an cu un astfel de blocaj şi pentru a evita această situaţie neplăcută am solicitat Curţii să constate circumstanţele care justifică instituirea interimatului funcţiei de preşedinte al ţării, care va trebui să numească membrii Guvernului şi să-i învestească în funcţii”, a declarat Sergiu Sîrbu.

Igor Dodon a respins joi, 28 decembrie, şi pentru a doua oară candidaturile Guvernului la funcţiile de miniştri. Potrivit şefului statului, „Majoritatea candidaţilor propuşi au demonstrat inconsecvenţă, lipsă de profesionalism şi oportunism regretabil în funcţiile şi activităţile desfăşurate anterior”. În aceste condiţii, Parlamentul Republicii Moldova s-a adresat Curţii Constituţionale pentru a identifica o soluţie, deoarece noii miniştri nu pot fi numiţi în funcţie fără ca preşedintele ţării să semneze un decret în acest sens.