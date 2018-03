Silvia Radu, acuzată de uzurparea puterii. Primarul interimar este invitat cu un raport la CMC

Potrivit preşedintelui fracţiunii PL, mai multe aşa-zise reforme, printre care şi reorganizarea unor direcţii municipale, sunt ilegale şi s-au făcut la comanda primarului interimar. Iar unele proiecte aprobate de către Consiliul municipal ar fi fost modificate după votare.

„În proiectul de decizie cu privire la organigrama Direcţiei educaţie, tineret şi sport, am consultat strenograma şi am văzut că nu a fost nicio propunere la acest proiect. Or, în proiectul aprobat deja de CMC informaţia este alta”, a spus Cebanu.



Liberalii au cerut autorilor acestor proiecte să se prezinte în faţa aleşilor locali pentru a face claritate. „Chestiunea asta e la limita legii. Se cunoaşte demult despre aceste lucruri. Dincolo de ilegalităţi, dincolo de faptul că doamna Radu uzurpează în fiecare minut puterea locală prin aflarea ei la Primărie fără nicio bază legală, mandatul ei este ilegal şi a expirat odată cu depunerea cererii de demisie de către Chirtoacă”, a mai spus Ion Cebanu.



Consilierii din celelalte fracţiuni au spus că liberali şi-au început campania electorală.

„Liberalii au dat startul campaniei electorale, să facem abstracţie de la politică să îi chemăm în sală şi să lucrăm”, a declarat Veaceslav Bulat, consilier PPEM. „A început campania electorală şi primii au început-o liberalii. Zece ani au distrus Chişinăul şi acum au început să fie activi. Totuşi, ceea despre ce vorbeşte Cebanu, dacă este adevărat, este foarte rău. Propun să facem o comisie şi să verificăm”, a declarat consilierul comunist Vasile Chirtoca.



Reprezentantul Cancelariei de Stat a declarat că acuzaţiile aduse de liberalul Ion Cebanu vor fi analizate şi ulterior instituţia va veni cu un răspuns oficial.



Consilierii liberaţi au părăsit şedinţa.

„Nu mai dorim să participăm la acest balamuc”, a invocat Ion Cebanu. CMC a anunţat pauză. Şedinţa poate fi întreruptă în cazul lipsei de cvorum.