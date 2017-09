Maia Sandu, despre ideea lui Igor Dodon de a trece la o republică prezidenţială: Are nevoie de o justificare când nu poate prezenta nicio realizare

„Chiar şi în alte condiţii eu nu aş sprijini conceptul republicii prezidenţiale, pentru că republica parlamentară este considerată pe bună dreptate mai democratică. Dar, în acest caz nu e altceva decât o încercare a lui Igor Dodon să-şi mintă propriul electorat, pentru că are nevoie de o justificare atunci când nu poate să prezinte nicio realizare. Nimic din ceea ce a promis în campania electorală nu a făcut, atunci el vine la electoratul lui şi spune: eu am vrut să fac multe lucruri, dar pentru că legea nu-mi permite, nu am suficiente atribuţii, nu am putut să fac nimic”, a declarat Maia Sandu luni, 25 septembrie, în cadrul emisiunii „Ora expertizei” de la Jurnal TV.

În opinia liderului PAS, Igor Dodon nu a folosit nici puţinele atribuţii pe care le are „pentru că nu i-a dat voie stăpânul lui Plahotniuc”.

„Preşedintele numeşte judecătorii la propunerea CSM. Aţi văzut ca preşedintele să facă mare tam-tam atunci când i se propune să numească un judecător corupt şi să refuze”, a subliniat Maia Sandu.