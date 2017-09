Igor Dodon va prezenta Parlamentului mai multe iniţiative legislative

Una dintre iniţiative vizează anularea legii prin care a fost majorată vârsta de pensionare. Igor Dodon menţionează că prea puţini cetăţeni ajung să ridice o pensie în Republica Moldova. Un alt proiect prevede indexarea pensiilor de două pe an. Şeful statului propune, de asemenea, majorarea salariilor personalului auxiliar tehnic din instituţiile statului.



O altă iniţiativă prevede introducerea în politica bugetar-fiscală pentru 2018 a cotei zero pentru venitul reinvestit de către persoanele juridice. Această iniţiativă, spune şeful statului, va fi un imbold pentru investiţii străine în economie şi pentru combaterea economiei tenebre. Igor Dodon mai propune aplicarea cotei TVA de 20% în agricultură, cu restituirea acesteia agricultorilor sub formă de subvenţii în decurs de cinci zile.



O altă iniţiativă legislativă prevede impozitarea cu 36% a veniturilor obţinute de către băncile comerciale din diferenţa de curs valutar. „Se joacă cu schimbul valutar din contul nostru, fac speculaţii de curs, cresc preturile şi trebuie să plătească impozite la stat din câştiguri”, a declarat Igor Dodon.



Un program pentru familiile tinere, promovat de Preşedinţie, prevede oferirea creditelor ipotecare, sub garanţia statului, pentru o perioadă de 20 de ani, cu o dobândă anuală de până la 5%. „Mă voi adresa partenerilor externi pentru a găsi surse de finanţare în acest sens, pentru a oferi tinerilor o posibilitate şi o motivare suplimentară tinerilor să rămână în ţară”, s-a angajat Igor Dodon.



Preşedintele s-a referit şi la prezentarea cu întârziere spre examinare a proiectelor bugetelor ţării. Iniţiativa legislativă pe care o va propune prevede ca, până la 1 iunie, aceste proiecte să fie examinate în Guvern, iar până la 15 octombrie – în Parlament. Dacă nu se respectă termenele, să fie demis Guvernul.