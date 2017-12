Igor Dodon a făcut totalurile unui an de mandat prezidenţial. Cu ce reuşite se laudă şeful statului şi ce mesaj a transmis moldovenilor VIDEO

Igor Dodon şi-a început prezentarea prin a spune că Preşedinţia este instituţia care se bucură de cea mai mare legitimitate, dar şi încredere din partea populaţiei. Potrivit lui, încrederea în instituţia prezidenţială ar fi crescut de tocmai 14 ori, în comparaţie cu mandatul lui Nicolae Timofti.

Ulterior, Dodon s-a plâns că anul 2017 a fost unul deloc uşor, plin de conflicte instituţioanale. Cu toate acestea, susţine preşedintele, guvernarea ar fi preluat mai multe iniţiative ce aparţin Preşedinţiei pe care le-a implementat mai apoi: „Nu vreau să critic, mă bucur că cele bune ei le preiau”.

Şeful statului spune că a încercat să compenseze „blocajul” din partea Partidului Democrat cu deplasări în teritoriu, subliniind că a fost în vizită în 154 de localităţi.

Dodon a criticat şi acţiunile Chişinăului îndreptate contra Rusiei.

„Dacă nu mă implicam personal în aceste acţiuni, cine ştie, poate piaţa rusă ar fi fost închisă deja şi migranţii moldoveni aveau probleme mari”, a declarat Igor Dodon.

Preşedintele şi-a structurat raportul de activitate în patru direcţii principiale: politica internă, activitate politică externă, reintegrarea ţării şi problema transnistreană, acţiuni sociale.

Politica internă

Igor Dodon a menţionat că prioritatea sa a fost păstrarea şi întărirea statalităţii şi indentităţii moldoveneşti. În acest context, preşedintele a remarcat că a înaintat o iniţiativă legislativă de instituie a drapelului istoric al Republicii Moldova.

Alte reuşite notate de către Dodon sunt: propunerea de a introducerea în curricula şcolară a obiectului de studiu „Istoria Moldovei”. Lansarea filmului documentar „Istoria Moldovei, pe care l-ar fi privit deja peste 1 milion de cetăţeni, spune şeful statului. Semnarea decretului privind declararea anului 2018 „Anul lui Ştefan cel Mare”. De asemenea, Dodon a precizat că a înaintat o iniţiativă legislativă de itnerzicere a organizaţiilor unioniste la Chişinău.

Igor Dodon s-a lăudat, pe de o parte, cu formarea Consiliului Suprem de Securitate, din care nu mai fac parte lideri de partide. Pe de altă parte, şeful statului a criticat faptul că activitatea CSS este boicotată de actuale guvernare.

O altă reuşită remarcată de către preşedinte este retragerea Strategiei de Securitate pentru că „nu corespundea intereselor naţionale. În special se referea la relaţiile cu NATO”, a specificat Igor Dodon, adăugând că a semnat un decret de creare a unei noi strategii care va fi prezentată în 2018 pentru adoptare.

Dodon a criticat deschiderea Oficiului NATO la Chişinău şi a cerut Alianţei să semneze un document de recunoaştere a neutralităţii ţării.

Un aspect nou în cele prezentate de către Igor Dodon îl constituie definitivarea strategiei de dezvoltare a Moldovei pe termen lung, care va fi prezentată la deschiderea noii sesiuni parlamentare din noul an chiar de către şeful statului.

Activitatea externă

La capitolul vizitelor oficiale şi de lucru, Igor Dodon a precizat că s-a întâlnit cu 14 preşedinţi de ţară, şase preşedinţi de Parlament şi şapte prim-miniştri. În total, Dodon a fost în 19 vizite oficiale în afara ţării.

Preşedinte a notat că a contribuit la creşterea exporturilor pentru unele produse importante, a soluţionat problema migranţilor moldoveni din Rusia şi a participat la forumuri formate din oameni de afaceri şi investitori.

„Apropo, la nivel de relaţii cu Federaţia Rusă. La nivel de Preşedinţie relaţii sunt excelente. La nivel de Guvern avem un blocaj total. La nivel de Parlament, cu şedinţa de astăzi (şedinţă de lucru interparlamentară moldo-rusă) practic începem să restabilim relaţiile interparlamentare. La nivel local şi regional relaţiile sunt foarte bune. Au fost semnate zeci de acorduri şi nu doar din partea Găgăuziei”, a declarat Igor Dodon.

Şeful statului nu a uitat nici de relaţiile cu UE, amintind că a fost într-o vizită oficială la Bruxelles, unde le-ar fi spus liderilor europeni că Moldova vrea să revadă prevederile Acordului de Asociere.

Dodon a recunoscut că în acest moment nu are posibilitatea de a denunţa Acordul, însă afirmă că ar putea-o face dacă va obţine majoritate parlamentară în 2018.

Igor Dodon a menţionat şi faptul că a semnat un Memorandum de cooperare cu Uniunea Economică Euroasiatică şi că a participat în calitate de observator la două şedinţe ale organizaţiei respective.

Potrivit preşedintelui, în premieră, a fost introdusă o nouă regulă şi anume întrevederi lunare cu toţi ambasadorii străini acreditaţi la Chişinău.

Reintegrarea ţării şi problema transnistreană

Igor Dodon a afirmat că a avut două întrevederi cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, „după opt ani de pauză”.

„Noi am propus abordarea la pachet în ceea ce ţine de problemele cu care se ciocnesc locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Patru subiecte de interes ale Republicii Moldova şi patru subiecte de interes ale celor din stânga Nistrului. Pentru a promova o astfel de abordare a fost creată platforma de discuţii preşedinte - Parlament - Guvern”, a declarat Igor Dodon.

Preşedintele şi-a exprimat speranţa că cele trei instituţii de stat vor conveni în 2018 asupra unui concept comun de soluţionare a problemei transnistrene.

„Noi în cadrul Preşedinţiei am elaborat un astfel de document. Cu etape concrete cum vedem acest proces şi suntem gata pentru discuţii. În premieră pentru cei din stânga Nistrului au fost deschise oficii ale preşedintelui Republicii Moldova la Rezina, la Varniţa şi Coşniţa, unde noi primim în audienţă cetăţenii din stânga Nistrului”, a subliniat Igor Dodon.

Programe şi acţiuni sociale

Dodon a menţionat că a fondat o organizaţie de binefacere şi că pe parcursul ultimului an a lansat mai multe acţiuni sociale: Programe pentru copii şi tineret, iniţiativa de construcţie a complexelor sportive, oferirea de ajutor pentru 200 de grădiniţe din ţară (reparaţie, mobilă, etc.), suport pentru tinerele talente, programe şi proiecte pentru persoane aflate în dificultate şi etate.

Mesajul lui Igor Dodon pentru cetăţeni





„Stimaţi concetăţeni, eu sunt ferm convins că noi cu toţii ne-am dorit ca cetăţenii să-şi aleagă preşedintele. Noi am reuşit acest lucru împreună, prin proteste, prin presiuni şi sunt ferm convins că noi cu toţii ne dorim ca preşedintele să aibă posibilitatea să hotărască mai multe lururi pentru oameni. Da, în acest an a fost o luptă cu alte instituţii, am fost blocaţi pe mai multe activităţi, dar ne-am străduit şi am reuşit să fim alături de oameni. Eu vă promit că, în anul 2018, care va fi mult mai greu ca anul 2017, este campanie electorală, trebuie să o spunem sincer. Sunt trei etape de provocări. Provocări asupra statalităţii Republicii Moldova, unii vor să facă centenare. Provocări legate de campanie electorală, după campania electorală. Vreau să cunoaşteţi că voi face tot posibilul să stau la straja intereselor cetăţeanului”, a încheiat şeful statului.