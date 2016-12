Ghimpu, optimist în ceea ce priveşte viitorul PL: „N-am trădat idealul, n-am furat bănci!”

„Motivul sunt eu şi le stau ca osul în gât, da, acesta este adevărul. Eu şi nu altcineva am reînviat lupta pentru cauza naţională, anume în perioada când multă lume credea că totul e pierdut, iar serviciile ocupanţilor au raportat Kremlinului că lupta „naţionaliştilor”





Liberalul a menţionat că el, alături de Dorin Chirtoacă şi alţi colegi de partid, ar fi rezolvat multe probleme în interesul naţional al ţării.







„N-am trădat idealul, n-am furat bănci şi din această cauză nu pot fi şantajat şi tot ce le rămâne pentru a distruge PL sunt loviturile din interior împotriva mea, învinuindu-ma de tot râul de pe lume şi dacă nu le merge să preia partidul, crează partide noi. Câte tentative de a distruge sau de a compromite PL cu oameni din interior avem la ziua de azi - destule, dar rezultatul lor e zero. Iată de ce „prietenii” noştri şi-au ridicat din nou ostaşii lor împotriva mea şi fac totul ca eu astăzi să fiu considerat cel mai rău om din politica moldovenească. Şi nu pentru că sunt un preşedinte slab şi trebuie să fiu înlocuit, pentru că în cei slabi nimeni nu bate, ci pentru că PL rezistă la toate loviturile şi din zi în zi devine tot mai puternic. Lansarea proiectului UNIRII Republicii Moldova cu România, cred că este motivul principal de data aceasta”, a adăugat preşedintele PL.





Ghimpu afirmă că formaţiunea sa rămâne puternică, consolidată şi în continuare va promova unirea.





„Ei vor ca în fruntea PL să vină o persoană controlată, o persoană, care să facă ce vor spune ei, o persoană, care să mimeze lupta pentru cauza naţională, nu să lupte cu înverşunare pentru UNIRE. Degeaba, n-o să le reuşească şi înzadar aruncă din nou „mari patrioţi” împotriva mea, dar de fapt, împotriva PL. Faptul, că politica celor ce ne-au ocupat este promovată prin Preşedinţi de partide, eu am înţeles încă la sfârşitul anilor 90, de aceea am şi hotărât să preiau partidul”, a subliniat Mihai Ghimpu într-o postare pe Facebook.





Amintim că joi, 29 decembrie, liberalul Anatol Şalaru a anunţat că va părăsi formaţiunea şi va crea un partid nou în cazul în care nu se va reuşi convocarea Congresului PL şi demiterea conducerii acestuia. Şalaru e de părere că trebuie aleşi noi lideri care ar aduce un pluc de imagine partidului şi i-ar da o şansă la parlamentarele din 2018.

în Republica Moldova s-a încheiat”, afirmă Ghimpu.