Filip afirmă că relaţiile moldo-ruse s-au înrăutăţit după ce Igor Dodon a venit la Preşedinţie: Se încearcă o monopilizare a comunicării cu Rusia

Premierul a amintit despre întrevederile sale din 2016 cu premierul şi cu preşedintele Rusiei, subliniind că i-a reuşit la acea vreme să deblocheze dialogul moldo-rus.





Prim-ministrul consideră „că se încearcă o monopilizare a comunicării cu Federaţia Rusă, ceea ce nu este benefic pentru noi”.





„Dincolo de aceasta au existat şi alte probleme, pentru că noi nu am obţinut răspunsuri la multe din întrebările pe care le-am oferit Federaţiei Ruse. Am înaintat şi o notă oficială prin care am spus că oficialii din Moldova nu vor merge în Federaţia Rusă, atâta timp cât nu vom obţine un răspuns. Vă aduceţi aminte că mulţi oficiali, pornind de la deputaţi şi şefi de instituţii care erau intimidaţi atunci când ajungeau în Federaţia Rusă. Noi ne dorim un răspuns în acest sens”, a spus şeful Cabinetului de Miniştri.





Pavel Filip a adăugat că Federaţia Rusă este o ţară mare şi are alte forţă şi alte insturmente decât Republica Moldova, dar, în acelaşi timp şi Republica Moldova este un stat independent şi suveran.





„De aceea, relaţia noastră cu Federaţia Rusă trebuie să fie bazată pe respect reciproc. De fiecare dată când Republica Moldova dă dovadă de verticalitate şi demnitate, problemele în raport cu Federaţia Rusă cresc. Noi ne dorim o relaţie bună. Istoric noi am avut relaţii de prietenie cu Federaţia Rusă”, a concluzionat premierul.

„După acele discuţii noi am reuşit să avem şi şedinţa Comisiei integurvernamentale pe problemel economice şi comerciale. După această comisie noi am semnat de comun acord cu Federaţia Rusă şi un plan de măsuri şi chiar am început să eliminăm unele din barierile cu care ne confruntam. Am pornit o comunicare, după care, cu părere de rău, după alegerea preşedintelui această comunicare a fost blocată şi relaţiile au devenit mai proaste cu Federaţia Rusă”, a menţionat Filip.