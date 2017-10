Candu îl avertizează pe Dodon: Dacă Eugen Sturza nu va fi acceptat în CSS, atunci nici premierul şi nici speakerul nu vor veni la şedinţe

„Practic, în acest CSS va fi doar preşedintele Dodon cu echipa sa de consilieri şi se va transforma nu în CSS a Republicii Moldova, dar va fi CSS a Partidului Socialist”, a menţionat Andrian Candu marţi, 24 octombrie, la emisiunea „Important” de la TVC21.











Speakerul a reamintit faptul că Republica Moldova este o republica parlamentară, „iar asta înseamnă ceva, că principalii jucători sunt Parlamentul, care este singura instituţie de legiferare, elaborează şi aprobă legi, şi este Guvernul”.





„În republica parlamentară, preşedintele nu are un rol politic. El are mai mult un rol de mediere. El trebuie să fie cel care stă la strajă ca să echilibereze lucrurile de la un caz la altul. Chiar dacă a fost ales de cetăţeni, deoarece sunt state în Europa, vă dau exemplul Cehiei, Austriei, unde preşedinte este ales de către popor, dar statele sunt republici parlamentare şi preşedintele are un rol mai mic”, a subliniat Candu.

Andrian Candu a precizat că, în conformitate cu legea, ministrul Apărării este inclus din oficiu în CSS:„Cine şi-ar putea închipui un CSS fără ministrul Apărării?”.