Andrian Candu propune implementarea sistemului tichetelor de masă

Angajaţii le vor putea folosi la cantină, în magazine şi chiar la restaurante, însă doar pentru produsele alimentare, nu şi pentru ţigări sau băuturi alcoolice, transmite IPN.

Implementarea sistemului tichetelor de masă este benevolă.





„Tichetele de masă sunt un supliment la salariu, o remunerare neimpozitată din punctul de vedere al persoanelor fizice şi este un cost deductibil pentru angajator”, a subliniat Adrian Candu.



Sistemul tichetelor de masă este aplicat cu succes în România, Germania, Austria şi alte state. Tichetele sunt distribuite de un operator licenţiat pe piaţă. Tichetul este element de plată, are elemente de securitate, poate fi pe suport de hârtie sau card.



Companiile ar urma să ofere aceste tichete ca supliment la salariu, iar iniţiativa propusă prevede clar interzicerea reducerii salariului dacă se oferă şi tichete de masă.



Operatorii vor fi cei care vor încheia contracte cu unităţile comerciale în care vor putea fi efectuate plăţi cu tichetele de masă. Din sumele tichetelor de masă nu se reţin nici plăţi de asigurare socială, nici impozit pe venit etc.



Iniţiativa propusă prevede interzicerea convertirii valorii tichetelor de masă în bani. Dar se permite să adaugi bani ca să achiţi o cumpărătură. Valoarea tichetului de masă se propune să fie stabilită în baza coşului minim alimentar, care este în prezent 906 lei pe lună. Suma se împarte la 21,1 zile lucrătoare în medie, ţinându-se cont de rata inflaţiei din anul trecut. Astfel pentru acest an se ajunge la valoarea de 45 de lei pe zi.



Reprezentanţii sindicatelor au salutat iniţiativa preşedintelui legislativului, precizând că aceasta vine să asigure drepturi sociale angajaţilor. De cealaltă parte, reprezentanţii mediului de afaceri s-au arătat sceptici privind implementarea acestui sistem, pentru că nu văd beneficii financiare pentru angajatori. În acest context, Adrian Candu a precizat că angajatorii care vor propune tichetele de masă ca supliment la salariu vor deveni mai atractivi pentru viitorii angajaţi şi concurenţa va fi cea care va dicta oferta de angajare.