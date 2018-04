Andi Cristea: Chişinăul a îndeplinit condiţiile tehnice impuse de UE pentru prima tranşă

Europarlamentarul a dat asigurări că prima tranşă din programul de asistenţă macro-financiară al Uniunii Europene ar putea intra în Republica Moldova până la alegerile locale, programate pentru data de 20 mai, transmite IPN.



„Confirm faptul că cele 10 condiţii tehnice au fost îndeplinite de către Republica Moldova pentru acordarea primei tranşe. Faptul că există acest element de condiţionalitate este un lucru pozitiv pentru că pune o presiune politică benefică pe autorităţile Republicii Moldova pentru a implementa reformele cuprinse în Acordul de Asociere. Eu cred că este o chestiune de timp. Dacă decizia ar fi fost la nivelul Parlamentului European şi ar fi depins de mine, banii ar fi ajuns cu siguranţă mult mai repede. Cred că este vorba şi de un semnal politic pe care Uniunea Europeană are datoria să îl dea pentru a sprijini actualul parcurs pro-european”, a declarat Andi Cristea în cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o joi, 6 aprilie, împreună cu celălalt copreşedinte al Comitetului Parlamentar de Asociere, deputatul moldovean Eugen Carpov, după un prim capitol de discuţii.



La finalul reuniunii comitetului, au fost adoptate Declaraţia Finală şi Recomandările Comitetului Parlamentar de Asociere. Suma totală care urmează să fie acordată de către Uniunea Europeană Republicii Moldova este de 100 de milioane de euro, din care 60 de milioane vor veni sub forma unui împrumut pe termen mediu, iar 40 de milioane sub formă de granturi.



Referindu-se la documentele adoptate joi, Andi Cristea a adăugat că la Chişinău există parteneri de dialog serioşi şi eficienţi, există voinţă politică pentru reforme europene şi această voinţă se manifestă tocmai prin implementarea lor.

„Am constatat progrese importante în arii precum reforma administrativă, măsurile pentru mediul de afaceri şi măsurile sociale - un echilibru necesar. Putem vorbi despre o stabilizare a mediului bancar şi despre recâştigarea încrederii oamenilor şi a investitorilor. În acelaşi timp, există anumite restanţe şi este important ca guvernarea din Republica Moldova să facă o prioritate din procesele mai dificile, precum reforma justiţiei, ţinând cont de recomandările noastre şi de condiţionalităţile impuse de UE. Drumul european nu este deocamdată ireversibil, de aceea continuarea reformelor europene şi corectitudinea alegerilor sunt două elemente cheie”, a conchis Andi Cristea.



Privind alegerile parlamentare care se vor desfăşura în Republica Moldova la finalul acestui an, deputatul european a reiterat interesul UE ca acestea să fie libere şi corecte, în ţară şi în diaspora, precum şi faptul că dinamica alianţelor va depinde de alegători şi de liderii politici de la Chişinău.



Europarlamentarul român Andi Cristea este Preşedintele Delegaţiei la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova din anul 2014, fiind în acelaşi timp vicepreşedinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului European.