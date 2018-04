Alexandr Lukaşenko: Relaţiile moldo-belaruse vor fi şi vor evolua aşa cum îşi doresc cetăţenii

Potrivit liderului de la Minsk, Moldova produce tot ceea de ce are nevoie Belarus şi invers. Oficialul şi-a arătat deschiderea ca partea belarusă să-şi împărtăşească din experienţa sa în toate domeniile. Alexandr Lukaşenko spune că a venit în Moldova şi se simte aici ca acasă.



Referindu-se la vectorul extern al Republicii Moldova, Alexandr Lukaşenko a spus că „nu trebuie de pus naţiunile mici în genunchi şi să li se indice unde să meargă, încolo sau încoace”. „Daţi-ne voie să decidem cum să fim şi cum să procedăm. Salut poziţia preşedintelui de a lua ce-i bun din ambele direcţii”, a spus liderul de la Minsk.



Preşedintele Igor Dodon şi-a exprimat convingerea că potenţialul de colaborare dintre Moldova şi Belarus nu este folosit în măsură deplină. în acest context, şeful statului a pledat pentru organizarea în acest an a unei noi întruniri a Comisiei Interguvernamentale pentru Colaborare Comercial-Economică.



Igor Dodon a menţionat creşterea dinamică a schimbului comercial dintre cele două ţări. Potrivit lui Igor Dodon, în 2017, acesta a însumat aproximativ 225 de milioane de dolari, fiind cu circa 10% mai mare decât în 2016. Republica Belarus se poziţionează în clasamentul celor zece ţări partenere ale Republicii Moldova, deţinând locul unu la importul de vinuri moldoveneşti, spune preşedintele. De asemenea, Moldova are semnate cu Belarus peste 90 de acorduri comercial-economice şi încă 11 sunt în proces de perfectare.



Cei doi preşedinţi au discutat în cadrul întrevederii despre realizarea mai multor proiecte, în special privind crearea unei întreprinderi mixte pentru depozitarea şi desfacerea pe piaţă a produselor petroliere de origine belarusă, precum şi întreprinderi pentru îmbutelierea vinului spumant şi a coniacului moldovenesc. O atenţie deosebită a fost acordată problemelor din transport etc.



Preşedintele Republicii Belarus, Alexandr Lukaşenko, efectuează o vizită oficială la Chişinău în perioada 18-19 aprilie.