Şalaru: Prin demiterea mea, Ghimpu i-a făcut cadou lui Dodon Ministerul Apărării. Începe o perioadă neagră!

„Cu puţin timp în urmă, la solicitarea expresă a lui Mihai Ghimpu, Igor Dodon a semnat decretul de demitere a mea din funcţia de ministru al Apărării. Plec din această funcţie cu conştiinţa împăcată că nu am fost demis pentru încălcări sau nerealizări în activitatea de ministru, ci doar pentru că am cerut schimbarea preşedintelui PL. Nu mi-am imaginat niciodată că sub conducerea lui Mihai Ghimpu, Partidul Liberal se va transforma într-un partid de tip bolşevic

unde, cei care contestă supremaţia liderului sunt executaţi.



Prin demiterea mea, Mihai Ghimpu i-a facut cadou lui Dodon Ministerul Apărării. Iată că după cuplul Roşca-Voronin un nou cuplu politic, Ghimpu-Dodon, intră în arena politicii moldoveneşti. Le doresc succes!



Din păcate, pentru Republica Moldova începe o perioadă neagră în care, din nou, va trebui să ne apărăm identitatea românească, să ne apărăm fiinţa naţională. Republica Moldova are nevoie de o revoluţie morală, o revoluţie a bunului simţ. Lupta continuă”, notează Şalaru pe pagina sa de Facebook.





Amintim că Igor Dodon niciodată nu s-a resemnat cu candidatura lui Şalaru la funcţia de ministru al Apărării, iar PSRM, pe care îl conducea până a ajunge preşedinte, a semnat mai multe moţiuni de cenzură pe numele acestuia.





În urma conflictului dintre Ghimpu şi Şalaru, PL i-a retras sprijinul politic ministrului, iar liderul PL a solicitat premierului şi şefului statului demiterea lui Anatol Şalaru,





Mihai Ghimpu a anunţat că îl va propune pe Valeriu Munteanu în această funcţie, actualul ministru al Mediului.





La rândul său, Igor Dodon afirmă că va examina această candidatură şi va ua o decizie, în funcţie dacă Munteanu corespunde sau nu ceronţelor funcţiei.