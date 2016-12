Igor Dodon a acordat patru distincţii de stat pentru familiile cu mulţi copii. Două dintre ele au 17 copii VIDEO

Două familii cu 17 copii au primit Ordinul Republicii, iar altele două Ordinul de Onoare.

Ordinul Republicii a fost oferit Lidiei Tertiuc, mamă a 11 copii şi tutore a şase copii, oraşul Nisporeni. Valentinei Vâcoleţ, mamă a 17 copii, satul Doina, raionul Cahul. Ordinul de Onoare a fost înmânat Ecaterinei Mealzin, mamă a 12 copii, oraşul Basarabeasca. Adelei Robu, mamă a 13 copii, din raionul Briceni.

„Am decis să ofer primele distincţii de stat în calitate de preşedinte al Republicii Moldova. Unii vor spune că este prea devreme, eu consider că este târziu. Unii vor spune că am putea să aşteptăm, eu consider că noi am întârziat. Am întârziat să acordăm atenţie familiilor cu mulţi copii din Republica Moldova”, a declarat Dodon.

Preşedintele a mai adăugat că în Moldova există o problema demografică şi sate unde nu se nasc de un an deja copii. În acest context, el afirmă că va susţine familiile cu mulţi copii.