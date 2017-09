Expertul Ion Tăbârţă: Livrările de fructe şi legume în Rusia sunt la cheremul deciziilor politice

În cadrul emisiunii „15 minute de realism economic, realizată de către IDIS Viitorul în parteneriat cu Radio Europa Liberă, Ion Tăbârţă a spus că preşedintele Igor Dodon a declarat de nenumărate ori că va soluţiona problema exporturilor de fructe şi legume în Federaţia Rusă. S-a întâlnit şi cu premierul rus, Dmitri Medvedev şi cu vicepremierul Dmitri Rogozin, dar fără rezultat.



„Menţinerea embargourilor relevă că preşedintele Igor Dodon nu-şi onorează promisiunile din campania electorală, când declara că restricţiile vor fi scoase imediat după ce va ajunge la cârma statului. Ba mai mult, Dodon spunea şi despre simplificarea condiţiilor de aflare la muncă a moldovenilor în Federaţia Rusă, situaţia cărora a rămas neschimbată. Promisiunea de lungă durată, neonorată a şefului statului a fost şi soluţionarea conflictului transnistrean”, a remarcat Tăbârţă.



Potrivit expertului, Dodon declară, de câte ori are ocazia, că Republica Moldova şi-a majorat exporturile în Federaţia Rusă, dar statisticile îl contrazic. Ponderea este sub 20%, iar UE rămâne principalul partener comercial al Moldovei cu o cotă de 63,4% în primul semestru.



„Logica afirmaţiilor lui Igor Dodon se înscrie în misiunea geopolitică a Federaţiei Ruse pe care o are acesta în Republica Moldova şi face parte din scenariul politic de restabilire a influenţei Moscovei în spaţiul ex-sovietic, iar Transnistria joacă un rol important”, a mai spus expertul.