Începe concursul pentru funcţia de director al CNA

Regulamentul de desfăşurare a concursului a fost aprobat de către Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului în data de 18 octombrie.



Poate să se înscrie la concurs persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliată pe teritoriul ei, are studii superioare juridice şi o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin zece ani, are o reputaţie ireproşabilă, nu este şi nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic, nu are antecedente penale şi cunoaşte limba română. Candidatul trebuie să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.



Dosarul va conţine următoare documente: copia actului de identitate, copia diplomei de studii, copia carnetului de muncă, două scrisori de recomandare, certificatul eliberat de Ministerul Justiţiei care confirmă că nu este membru al vreunui partid politic, cazier judiciar, certificatul de sănătate, eliberat de instituţia medicală abilitată.



Candidaţii vor depune dosarele până pe 29 noiembrie, la secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi: bd. Ştefan cel Mare şi nr. 105, biroul 926.



Viorel Chetraru a fost numit director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei în noiembrie 2009. După reorganizarea instituţiei în Centrul Naţional Anticorupţie, a fost ales în funcţia de director CNA, prin concurs, de către Parlament, în octombrie 2012.